बिहार में NDA और महागठबंधन को कितनी मिलेंगी सीटें? वोटिंग से पहले अमित शाह ने कर दी भविष्यवाणी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के साथ बेहद आरामदायक जीत मिलेगी.

अमित शाह ने कहा कि राज्य में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है. हम एक मजबूत स्थिति में हैं. बिहार चुनाव में हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आंकड़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बिहार में दो-तिहाई बहुमत से ज्यादा सीटें जीतेगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बिहार में गठबंधन के प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है और मतदाताओं का समर्थन एनडीए के पक्ष में मजबूती से दिखाई दे रहा है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)