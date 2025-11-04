बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में जयराम नगर स्टेशन के पास गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन और एक मालगाड़ी की आमने-सामने की टक्कर में कई लोगों की जान चली गई और कुछ घायल हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को हुए रेल हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है. भारतीय रेल ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. इसके साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपये की सहायता की घोषणा रेलवे प्रशासन ने की.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे को लेकर जारी किया बयान

इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में रेलवे ने कहा, ‘आज मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को बिलासपुर स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी और मेमू लोकल के टकराव की एक अप्रत्याशित घटना हुई है. दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.’

रेलवे ने कहा, ‘रेल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं. वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है. रेलवे प्रशासन प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता और समन्वय प्रदान कर रहा है.’

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)

Published at : 04 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Bilaspur Chhattisgarh INDIAN RAILWAYS Bilaspur Train Accident
