'राहुल गांधी ने किया छठी मैया का अपमान किया, बिहार की जनता देगी जवाब', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ‘इंडिया’ गठबंधन का सफाया हो जाएगा, क्योंकि लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कथित तौर पर अपमान करने और राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री व छठी मैया का उपहास करने का बदला लेंगे.

लखीसराय और मुंगेर जिलों में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी की आलोचना करते हुए ‘छठी मैया’ का अपमान किया है और कहा है कि इस देवी की पूजा करने वाले लोग नाटक कर रहे हैं.

शाह का सोनिया गांधी पर तंज

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए शाह ने लोगों से ईवीएम पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजद) के चुनाव चिन्ह वाले बटन को इतनी जोर से दबाने का आह्वान किया कि उसके झटके इटली तक महसूस किए जाएं. शाह ने कहा, ‘मुंगेर में सीता माता को ‘छठी माता’ के रूप में पूजा जाता है. राहुल गांधी भारत की संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने इस देवी का अपमान किया, क्योंकि इटली उनका ननिहाल है.’

गृह मंत्री ने दावा किया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बिहार में ‘जंगल राज’ था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजद) को दिया गया प्रत्येक वोट राज्य में विकास लाएगा.

नीतीश कुमार ने किया 'जंगल राज' का सफाया

उन्होंने आरोप लगाया, ‘1992 से 2004 तक लालू-राबड़ी शासन के दौरान बिहार में 32,000 से अधिक अपहरण और 12 बड़े नरसंहार हुए. नीतीश कुमार ने 'जंगल राज' को समाप्त कर दिया, लेकिन राजद एक नए चेहरे के साथ राज्य में 'जंगल राज' को वापस लाने की कोशिश कर रहा है.’

शाह ने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले किए, जबकि मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी उंगली नहीं उठा सकता.

बिहार में घुसपैठ को लेकर बोले अमित शाह

उन्होंने कहा, ‘लालू प्रसाद चारा, जमीन के बदले नौकरी, तारकोल और बाढ़ राहत घोटालों में शामिल थे. जबकि नीतीश कुमार के शासन में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा और केंद्र ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया.’

गृह मंत्री ने दावा किया कि संप्रग शासन के दौरान आतंकवादियों ने भारत में बिना किसी परिणाम की चिंता किए उत्पात मचाया, जबकि मोदी सरकार ने हर हमले का जवाब पाकिस्तान के अंदर हमले करके दिया. शाह ने कहा, ‘हम बिहार से उन घुसपैठियों को भी बाहर निकालेंगे जो गरीब लोगों का अनाज और रोजगार हड़प लेते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं.’

देवी सीता का यहां बनेगा भव्य मंदिर

उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर अगले दो वर्षों में लखीसराय में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा. देवी सीता को ‘बिहार की बेटी’ बताते हुए उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और इसे सीधी ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर से जोड़ा जाएगा.

राजग शासन के तहत बिहार में विकास

उन्होंने कहा कि राजग शासन के तहत केंद्र ने बिहार में सड़क, रेलवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर 18 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और मखाना बोर्ड भी स्थापित किया गया है. केंद्र ने बरौनी उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार पर 9,500 करोड़ रुपये, मुंगेर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 900 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और क्षेत्र के कतरनी चावल को जीआई (भौगोलिक संकेतक) टैग दिया है.

शाह ने कहा कि बिहार में 8.52 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है, 87 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिले हैं, 44 लाख लोगों को घर मिले हैं और राज्य में 1.17 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर मिले हैं.

