हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में किसकी जीत का बन रहा माहौल, कौन होगा मुख्यमंत्री? C-Voter के फाउंडर ने कर दिया बड़ा खुलासा

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से ठीक पहले सर्वे में मुख्यमंत्री पद की रेस में तीन बड़े नाम सबसे आगे हैं. इस लिस्ट में फिलहाल तेजस्वी यादव टॉप पर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 06 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर मजबूत रणनीति बना रही है. दूसरी ओर तेजस्वी यादव गठबंधन के साथ जुटे हुए हैं. तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अभी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे ज्यादा रही है, लेकिन यह चुनाव कुछ अलग साबित हो सकता है. सी-वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने बिहार चुनाव पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है.

सी-वोटर के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद हैं. वे सर्वे में इस साल फरवरी से अभी तक टॉप पर रहे हैं. हालांकि इस दौरान कुछ प्रतिशत ऊपर-नीचे जरूर हुआ है. तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर फिलहाल प्रशांत किशोर हैं. लिहाजा जन सुराज पार्टी गठबंधन आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकती है.

बिहार चुनाव को लेकर क्या बोले यशवंत देशमुख

सी-वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने न्यूज तक से बात करते हुए कहा, ''तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार अभी तक काफी आक्रामक दिखा है. इसका उन्हें चुनाव के दौरान फायदा भी मिल सकता है.'' उन्होंने कहा, ''प्रशांत किशोर जिस स्थिति में है, यह देखना होगा कि कितने वोट हासिल करते हैं. वे अब स्थिति में हैं कि अर्श पर या फिर फर्श पर. अगर चुनाव का रुझान दो पार्टियों की तरफ रहा तो इसमें प्रशांत किशोर को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है. प्रशांत बदलाव की बात कर रहे हैं और यह युवा पसंद कर सकता है.'' 

मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है बिहार की पहली पसंद

अगर मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद देखें तो सी-वोटर के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं. उन्हें फरवरी महीने में 41 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया था. जून में 35 प्रतिशत और अगस्त में 31 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया था. जबकि सितंबर में 36 प्रतिशत लोगों की पसंद रहे.   

प्रशांत किशोर की बात करें उनका प्रतिशत फरवरी में बहुत कम था, लेकिन सितंबर तक लगातार बढ़ा है. उन्हें फरवरी में 15, जून में 16, अगस्त 22 और सितंबर में 23 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद किया. नीतीश कुमार को सितंबर में 16 प्रतिशत लोगों ने पसंद के तौर पर बताया.

Published at : 06 Oct 2025 08:49 AM (IST)
