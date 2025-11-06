बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. इस दौरान 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बीजेपी नेता और भारत के कपड़ा मंत्री और बेगूसराय सासंद गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, ''यह बिना मतलब की हिंदू मुसलमान करने की बात है. बेवजह की हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है. सभी को अपना मतदान अवश्य करना चाहिए. सभी से आग्रह है की बढ़-चढ़ कर बड़ी संख्या में वोटिंग करें. मैं खुद अपने गांव वोट करने जा रहा हूं.''



केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी बातों पर इतना ही विश्वास है तो कोर्ट जाना चाहिए. राहुल गांधी जितनी बार ऐसी बातों को रख रहे हैं उससे तो चुनाव आयोग को SIR करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है.

गिरिराज सिंह का बयान

गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि हमें शक होगा तो हम बुर्का उठवाएंगे. हमारे देश का संवैधानिक स्तर अभी नहीं गिरा है. देश संविधान से चलता है. चुनाव संविधान के तहत होता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठाएगा.

चिराग पासवान की पार्टी का हाल

चिराग पासवान की पार्टी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. हालांकि, शुरू में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी. इस बार NDA के गठबंधन में शामिल दल में बीजेपी 101, JDU 101, उपेंद्र कुशवाही की RLM को 6 और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीट मिली है. बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो फेज में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Bihar Assembly Election 2025: घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड