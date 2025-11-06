हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election 2025 Voting: 'हम बुर्का उठवाएंगे', गिरिराज सिंह के बयान पर चिराग फायर, बोले- 'बेवजह हिंदू-मुसलमान...'

Bihar Election 2025 Voting: 'हम बुर्का उठवाएंगे', गिरिराज सिंह के बयान पर चिराग फायर, बोले- 'बेवजह हिंदू-मुसलमान...'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में वोटिंग जारी है. इस बीच चिराग पासवान ने गिरिराज सिंह के बुर्का बयान पर कहा कि बेवजह हिंदू-मुसलमान कराया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. इस दौरान 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बीजेपी नेता और भारत के कपड़ा मंत्री और बेगूसराय सासंद गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, ''यह बिना मतलब की हिंदू मुसलमान करने की बात है. बेवजह की हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है. सभी को अपना मतदान अवश्य करना चाहिए. सभी से आग्रह है की बढ़-चढ़ कर बड़ी संख्या में वोटिंग करें. मैं खुद अपने गांव वोट करने जा रहा हूं.''
 
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी बातों पर इतना ही विश्वास है तो कोर्ट जाना चाहिए. राहुल गांधी जितनी बार ऐसी बातों को रख रहे हैं उससे तो चुनाव आयोग को SIR करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है.

गिरिराज सिंह का बयान
गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि हमें शक होगा तो हम बुर्का उठवाएंगे. हमारे देश का संवैधानिक स्तर अभी नहीं गिरा है. देश संविधान से चलता है. चुनाव संविधान के तहत होता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठाएगा.

चिराग पासवान की पार्टी का हाल
चिराग पासवान की पार्टी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. हालांकि, शुरू में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी. इस बार NDA के गठबंधन में शामिल दल में बीजेपी 101, JDU 101, उपेंद्र कुशवाही की RLM को 6 और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीट मिली है. बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो फेज में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Bihar Assembly Election 2025: घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड

Published at : 06 Nov 2025 10:05 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO 16: क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget