बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद माह ही बचे हैं. ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत होना चाहिए. इसी बीच एक चौंकाने वाला नया सर्वे सामने आया है.

टाइम्स नाऊ और जेवीसी के ताजा ओपिनियन पोल में बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) को 130 से 150 के बीच सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी अपने दम पर अकेले 66 से 77 सीटें हासिल कर सकती है.

नीतीश की पार्टी कौन से नंबर पर

ताजा सर्वे के मुताबिक नीतीश के जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 52 से 58 सीटें मिलने के आसार हैं. इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13-15 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बात करें तो इस बार ये 81 से 103 सीटें हासिल कर सकता है. वहीं लालू की राजद अपने दम पर 57 से 71 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 11-14 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं.

जन सुराज कर सकती है बड़ा कमाल

बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बड़ा कमाल दिखा सकती है. सर्वे के मुताबिक 4-6 सीटें पार्टी जीत सकती है, जबकि ओवैसी की AIMIM, मायावती की BSP और अन्य मिलकर 5-6 सीटें जीत सकती हैं. हैरानी की बात ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM का ग्राफ इस बार लुढ़कता दिख रहा है.

बिहार में भले ही मुख्य चुनावी मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच हो, लेकिन इस बार पीके की एंट्री ने बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प बना दिया है. इस बार प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें

Vijay Rally Stampede: 'भीड़ में मां को मरते देखा, मदद के लिए चिल्लाती रही', विजय की रैली में बेटी की दर्दनाक आपबीती