कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को अपने बिहार दौरे के दौरान राजधानी पटना पहुंचीं, जहां उन्होंने सदाकत आश्रम में 200 महिलाओं संग सीधा संवाद किया. उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी सम्मान दे रही है. सम्मान ये नहीं है कि आप चुनाव से पहले दस हजार रुपये दे दें. महिलाओं को खरीदने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से नीतीश और बीजेपी की सरकार ने आपको क्या दिया. आपका सम्मान तब होगा, जब आपका जीवन सुधरेगा, बच्चियां सुरक्षित महसूस करेंगी. जब आप आवाज उठाती हैं तो आपको रोकने के लिए पुलिस आ जाती है. आप कोई अपराधी हैं क्या जो आपको पीटा जाता है और आपको थाने ले जाया जाता है.

'25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करेंगे'

महिलाओं संग बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम आपके सम्मान के लिए हर माह 2500 रुपये देंगे. हमने तय किया है कि राजस्थान में जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया था वो हम बिहार में भी लागू करेंगे. हम भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाएंगे. इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जायेगा, जिससे जमीन आपकी हो. ये आपका सम्मान है जिसको मैं समझ रही हूं.

'मैं महिलाओं के संघर्ष को जानती हूं'

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, केरल की महिलाओं की समस्या को जानती हूं तो मैं आपके संघर्ष को भी जानना चाहती हूं. आप समाज का बोझ उठा रही हैं पर समाज औऱ सरकार आपको देख नहीं रही है. सरकार को आपको सशक्त करना चाहिए पर वो नहीं कर रही है. आप जीविका का काम भी कर रही हैं फिर भी अकेली हैं.

'10 हजार रुपये पकड़ा दो और बस हो गया'

कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सही है कि चुनाव आ रहा है और नेता सोचते हैं कि एक स्कीम निकाल कर दस हजार रुपये पकड़ा दो और बस हो गया, क्या ये सही है. जितना आपका संघर्ष है उतना सभी का संघर्ष है. हम इन संघर्षों को शक्ति में बदलें. बीस सालों से आपके जीवन में बदलाव और तरक्की नहीं हुई है. आपके पास वोट है और इसको समझदारी से डालें. बदलाव लाने के लिए आपको वोट डालना है. मेरे भाई ने पूरे देश में संघर्ष किया है ताकि देश में सामाजिक समानता लाई जाए और वो सामाजिक समानता आपके लिए भी है.

इस महिला संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदी, मनरेगा मजदूर, आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा वर्कर, वकील, डॉक्टर और घरेलू सहायिका भी मौजूद रहीं.

