हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के पक्ष में नहीं, केंद्र सरकार से कहा- ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सभी पक्षों से करें चर्चा

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के पक्ष में नहीं, केंद्र सरकार से कहा- ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सभी पक्षों से करें चर्चा

12 सितंबर को पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया था कि सिर्फ दिल्ली के लिए ही पटाखों पर रोक का आदेश क्यों है.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 26 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख में कुछ नरमी आई है. कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है. बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति देने को लेकर कोर्ट 8 अक्टूबर को फैसला ले सकता है.कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी पक्षों से बात कर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर समाधान निकाले.

क्या है मामला?
वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के चलते दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी. ऐसी ही रोक एनसीआर के दूसरे शहरों के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने लगाई है. फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव और हरियाणा फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स नाम की संस्थाओं ने इसे चुनौती दी है. उनका कहना है कि कई पटाखा कारोबारियों के पास 2027-28 तक का वैध लाइसेंस था. लेकिन अदालत के पिछले आदेशों के कारण उन्हें रद्द किया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने यह मांग भी रखी है कि उन्हें ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी जाए. इसके लिए जो भी मानक तय किए जाएंगे, वह उसका पालन करेंगे.

'सिर्फ दिल्ली में रोक क्यों?'
12 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर सवाल उठाया था कि सिर्फ दिल्ली के लिए ही पटाखों पर रोक का आदेश क्यों है? कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश के लिए एक समान नीति होनी चाहिए. कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों की याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से जवाब दाखिल करने को कहा था.

कोर्ट में क्या हुआ?
शुक्रवार, 26 सितंबर को हुई सुनवाई में CAQM की रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई. इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) ने कोर्ट के पुराने आदेशों के आधार पर कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों का फॉर्मूला बनाया है. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) ने इस फॉर्मूले का पालन करने वाले उत्पादकों को लाइसेंस दिया है. लाइसेंस प्राप्त उत्पादकों को पिछले साल क्यूआर कोड दिए गए थे. लेकिन यह देखा गया कि इसका दुरुपयोग हुआ है. क्यूआर कोड दूसरे निर्माताओं को भी बेचा गया.

पटाखा कारोबारियों की दलील
पटाखा व्यापारियों ने कहा कि वह सरकार या कोर्ट की तरफ से लगाई गई हर शर्त को मानने को तैयार हैं. सरकार चाहे तो उत्पादन की जगह से लेकर बिक्री करने वाली दुकानों तक कहीं भी औचक जांच करे. जहां कमी मिले वहां कार्रवाई हो. लेकिन पूरी रोक गलत है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उन्हें उत्पादन करने दिया जाए क्योंकि अगर बाद में बिक्री का आदेश आया तो वह आपूर्ति नहीं कर पाएंगे.

एमिकस और सरकार का पक्ष
मामले में एमिकस क्यूरी के तौर पर कोर्ट की सहायता कर रही वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है. अगर उनकी अनुमति दी गई तो बाकी पटाखे भी बिकने लगेंगे. दिल्ली और केंद्र सरकार ने कहा कि वह पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के पक्ष में नहीं हैं.

कोर्ट का आदेश
चीफ जस्टिस बी आर गवई ने इस बात को स्वीकार किया कि पटाखों पर पूरी तरह रोक बेअसर साबित हुई है. उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वैध खनन पर रोक लगी तो अवैध व्यापार करने वाले माफिया सक्रिय हो गए. कोर्ट ने कहा कि PESO से लाइसेंस प्राप्त एनसीआर क्षेत्र के पटाखा निर्माता उत्पादन शुरू कर दें. लेकिन उसकी उसकी अनुमति के बिना फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. केंद्र सरकार सभी पक्षों से बात कर ग्रीन पटाखों की बिक्री पर चर्चा करे और 8 अक्टूबर को एक समाधान के साथ कोर्ट में आए.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 26 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Delhi-NCR Firecrackers Legal News DELHI- NCR SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Mahesh Bhatt and Anu Malik Exclusive: नेपो किड्स बनाम आउटसाइडर्स, बॉलीवुड, तू मेरी पूरी कहानी और बहुत कुछ
Lucknow में वायरल हुई तेंदुए की फोटो निकली फर्जी! AI से बनी थी तस्वीर | ABP News
MiG-21 Farewell: 62 साल बाद Indian Air Force से विदा हुआ 'गोल्डन लेटर्स' वाला फाइटर जेट!
Bihar Defection: BJP को बड़ा झटका, Kaimur के दो बड़े नेता RJD में शामिल!
GST में कटौती, लेकिन दाम वही पुराने! असली फायदा आखिर किसे?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
बिहार
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget