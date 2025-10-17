बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महीने भर से भी कम समय बचा है. बिहार चुनाव को लेकर अभी तक कई सर्वे सामने आ चुके हैं, जिनमें एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. एक न्यूज चैनल संग बातचीत में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन सर्वे को लेकर कहा कि 10 लोगों में से बिहार को बदलने के लिए 3-4 लोग ही चाहिए. ऐसा उन्होंने इस आधार पर कहा कि 10 में 3-4 लोग हमें समर्थन कर रहे हैं. 3-4 लोग कह रहे होंगे कि अभी 5 साल बाद देखेंगे. बाकी बचे लोगों का कहना होगा कि हमें इससे मतलब नहीं. ऐसे में जो 3-4 लोग हमें समर्थन कर रहे हैं वहीं बिहार को बदलने का काम करेंगे.



नीतीश की जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी ?

जदयू को लेकर पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 42 सीटें मिली थीं, जबकि वो अभी के मुकाबले पिछली बार ज्यादा एक्टिव और सचेत थे. वो तब ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, लेकिन अब तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान की पार्टी ने बिना किसी तैयारी के जदूय की 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे तो नीतीश की पार्टी 42 सीटों पर आ गई.

प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार उन 110 सीटों पर हमारी पार्टी जन सुराज ने पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवार उतारे हैं. नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर पहले से कमजोर हैं और इसके अलावा 5 साल की एंटी इनकंबेंसी भी है. ऐसे में जाहिर है कि इस बार उन्हें 42 सीटें भी नहीं मिलेंगी. उनकी पार्टी की सीटें इस बार और भी कम होंगी.

बिहार चुनाव में कौन होगा विजयी ?

बिहार चुनाव में सीटों के अनुमान को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एनडीए की सीटों का अनुमान नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि नीतीश की पार्टी 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी. बीजेपी को पिछली बार मिली 74-75 सीटों से इस बार कम ही मिलेंगी. मतलब साफ है कि बीजेपी को भी नुकसान होने जा रहा है.

तेजस्वी यादव की राजद को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार अगर चिराग पासवान वाला फैक्टर छोड़ दें तो राजद मात्र 25 से 35 सीटों के बीच ही सिमट जाएगी.

