बिहार में NDA ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है. इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट दलों वाले महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है. चुनाव परिणाम के बाद से बयानों का दौर जारी है. इसी को लेकर सारण छपरा से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान भी सामने आया है. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम की है.

बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "राहुल गांधी ने एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम की है. उनके वोट चोरी के नारे ने उनकी अपनी ही राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. उनका कोई भी नारा किसी तरह का असर नहीं दिखा सका है. उन्होंने देश की राजनीति में खुलासे करने की कोशिश की है. उन्होंने इस दौरान संसद के कामकाज को बाधित करने की कोशिश की है, सिर्फ ये सोचकर की वह इससे बिहार जीत सकते हैं, लेकिन बिहार में किसी ने उनके इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया है."

बिहार की जनता का आभार

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी किया. इसमें लिखा- 'बिहार की जनता को शत-शत नमन. विधानसभा चुनाव में NDA को मिला यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनादेश, विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और स्थिर नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास की विजय है. पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए निरंतर समर्पण के साथ कार्य किए, और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य को स्थिरता, प्रगति और सुशासन की मजबूत नींव दी. इस प्रचंड जीत के लिए NDA के सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों और नेतृत्व श्री जेपी नड्डा जी का आभार. यह जनादेश हमें और अधिक निष्ठा, ऊर्जा और सेवा-भाव से बिहार की सेवा करने का संकल्प देता है. बिहार चुनाव में कांग्रेस सिर्फ दो सीट पर बढ़त हासिल कर पाई है."