Bihar Chunav Result 2025: 'भव्य और अभूतपूर्व विजय....', बिहार में NDA की बंपर जीत पर राजनाथ का आया बयान
बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है. राज्य में NDA का ऐतिहासिक प्रदर्शन है. बीजेपी और जदयू को जनता ने बंपर सीट दी है. इस प्रदर्शन के साथ ही अब पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. दोनों दलों के पार्टी कार्यालयों में खुशी की लहर है. NDA की बढ़त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की अहम भूमिका रही है. NDA की जीत पर अब देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर पार्टी नेतृत्व को बधाई दी है.
राजनाथ सिंह ने लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की भव्य और अभूतपूर्व विजय ने बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है. यह विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत है. इस बार के चुनावों में एनडीए को मिलने वाला तीन चौथाई बहुमत प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के प्रेरणादायी नेतृत्व, उनकी विश्वसनीयता तथा सुशासन और विकास की राजनीति में जनता के अटूट भरोसे का प्रमाण है. प्रधानमंत्रीजी को इस महाविजय की बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं."
बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की भव्य और अभूतपूर्व विजय ने बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है। यह विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत है। इस बार के चुनावों में एनडीए को मिलने वाला तीन चौथाई बहुमत प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 14, 2025
उन्होंने आगे लिखा, "बिहार की जनता ने जो ऐतिहासिक जनादेश एनडीए को दिया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं. यह जनादेश हमें और अधिक निष्ठा, सेवा-भाव और दृढ़ संकल्प के साथ बिहार की सेवा करने की प्रेरणा देता है. एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अनुभवी नेतृत्व और उनकी प्रशासनिक दक्षता का भी पूरा योगदान है."
"इस जीत पर मैं सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने परिश्रम और समर्पण से इस बड़ी जीत को हासिल किया है। इस जीत के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda, उपमुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp, श्री @VijayKrSinhaBih और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @DilipJaiswalBJP जी को भी बधाई!"
