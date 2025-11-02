बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच आए जेवीसी सर्वे ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है. इस सर्वे में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव सबसे पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उभरे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकप्रियता के मुकाबले में उनके पीछे रह गए. पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने भी लोगों की पसंद की सूची में अपनी जगह बनाई है.

सीएम पसंद में तेजस्वी यादव सबसे आगे

जेवीसी पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में 33% लोगों ने चुना है. उनके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 29% लोगों ने पसंद किया. इसके बाद 10%-10% लोगों ने चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के लिए सही माना. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 9% लोगों ने पसंदीदा सीएम बताया.



सर्वे में 5% मतदाताओं का मानना है कि महागठबंधन से कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है, जबकि 4% लोगों ने भाजपा के किसी अन्य नेता पर भरोसा जताया. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वे 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किया गया. इस दौरान 32,657 लोगों से फोन कॉल और सीधे इंटरव्यू दोनों तरीकों से उनकी राय ली गई.

सीटों के अनुमान में एनडीए को बढ़त

लोकप्रियता भले ही तेजस्वी यादव के पक्ष में हो, लेकिन सीटों के संभावित आंकड़ों में एनडीए आगे दिख रहा है. सर्वे के अनुसार- एनडीए को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन का 93 से 112 सीटों के बीच रहने का अनुमान है. बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है.

संभावित सीटें

एनडीए-

भाजपा: 70 से 81 सीट, जेडीयू: 42 से 48 सीट लोजपा (रामविलास): 5 से 7 सीट.

महागठबंधन-

आरजेडी (143 सीटों पर चुनाव लड़ रही): 69 से 78 सीट, कांग्रेस: 9 से 17 सीट

कुल मिलाकर, ताजा सर्वे बताते हैं कि जहां मुख्यमंत्री पद के लिए वोटरों की पहली पसंद तेजस्वी यादव बने हुए हैं, वहीं सीटों के अनुमान में एनडीए की स्थिति अधिक मजबूत दिखाई दे रही है. हालांकि यह महज सर्वे है, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी.