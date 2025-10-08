भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा

भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है. आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है. इस दौरान सीआरपीएफ के कमांडो पवन सिंह की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे. भारत में VVIP सुरक्षा की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं. इसमें Z+, Z, Y+ और Y कैटेगरी. Y कैटेगरी में आम तौर पर 8 से 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें CRPF या CISF के प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं. ये कमांडो व्यक्ति की निजी सुरक्षा, यात्रा, इवेंट और पब्लिक अपीयरेंस के दौरान साथ रहते हैं. पवन सिंह के मामले में गृह मंत्रालय ने CRPF की विशेष यूनिट को यह जिम्मेदारी दी है, जो उन्हें देशभर में सुरक्षा मुहैया कराएगी.

सितंबर महीने में बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को खुलेआम धमकी दी थी. इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बाबा खान के गुंडे कहते नज़र आया था कि दम है तो बाबा खान के सामने आकर कुछ बोलकर दिखाओ. वीडियो सामने आने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने खतरे की गंभीरता का आकलन किया और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी. इसी रिपोर्ट के आधार पर पवन सिंह को Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी

पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं हैं. वे राजनीति में भी सक्रिय हैं. वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) के टिकट पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था. अब पार्टी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया है और पवन सिंह को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: ED Raids In Mumbai: अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ठिकानों पर रेड