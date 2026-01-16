गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन पर अनोखा गिफ्ट, पूरी की सिमरन की मुराद, वायरल हो गया वीडियो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बेंगलुरु से सामने आई एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन पर ऐसा अनोखा और भावुक सरप्राइज दिया कि इंटरनेट पर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. युवक का नाम अवीक है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन के जन्मदिन पर उनके लिए 26 किलोमीटर की लंबी दौड़ पूरी की.

यह खास इसलिए भी था क्योंकि सिमरन खुद अपने 26वें जन्मदिन पर 26 किलोमीटर दौड़ना चाहती थीं लेकिन बीमार होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाईं. ऐसे में अवीक ने उनकी इस अधूरी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया. सिमरन ने इस पूरे सरप्राइज का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

अवीक ने क्या बताया

पोस्ट के साथ उन्होंने सिर्फ “No Way” कैप्शन लिखा और इसके पीछे की इमोशनल कहानी साझा की. वीडियो में सिमरन भावुक नजर आती हैं और कहती हैं कि वह नहीं जानतीं कि इस प्यार और समर्पण की बराबरी वह कभी कैसे कर पाएंगी. वीडियो में आगे अवीक अपने मिशन के बारे में बताते हुए कहते हैं, “मेरी गर्लफ्रेंड आज 26 साल की हो गई है, इसलिए मैं उसके जन्मदिन पर 26 किलोमीटर दौड़ूंगा.” इसके बाद पूरे दिन की उनकी दौड़ का मोंटाज दिखाया जाता है, जिसमें वह 2 किमी, 4 किमी, 6 किमी, 10 किमी जैसे अलग-अलग माइलस्टोन पार करते नजर आते हैं.

26 किलोमीटर की दौड़ पूरी की

दौड़ के दौरान अवीक बताते हैं कि वह अपने ईयरफोन भूल गए थे, जिससे यह दौड़ उनके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक यात्रा बन गई. उन्होंने इस समय का इस्तेमाल सिमरन के लिए प्रार्थना करने, उनके साथ बिताए पलों को याद करने और जिंदगी पर सोचने में किया. वीडियो में वह 12 किमी, फिर 23 किमी तक पहुंचते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “क्या मेरी गर्लफ्रेंड 23 साल की नहीं हो सकती?” और आखिरकार पूरे 26 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हैं.

वीडियो के अंत में अवीक दौड़ खत्म कर सिमरन को दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं. यह जेस्चर सोशल मीडिया यूजर्स को इतना पसंद आया कि कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. कई लोग मजाक में लिख रहे हैं, “बहन आप कौन सा व्रत करती हैं?” तो कई यूजर्स ऐसे बॉयफ्रेंड की कामना करते नजर आए.

