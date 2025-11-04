हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला', जब एक डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को भेजा ये मैसेज...

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला', जब एक डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को भेजा ये मैसेज...

कृतिका कथित तौर पर बेंगलुरु के मराठाहल्ली में अपने पिता के घर रह रही थी. जब वह थकान और बीमारी के कारण बेहोश हो गई तो इस दौरान महेंद्र इलाज के बहाने उससे मिलने गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने सर्जन महेंद्र रेड्डी को अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्जन के फोन की फोरेंसिक जांच से एक खौफनाक संदेश मिला. जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला.

सर्जन ने पत्नी की हत्या के तुरंत बाद अपनी प्रेमिका को ये मैसेज एक डिजिटल भुगतान ऐप के जरिए भेजा था. 32 वर्षीय जनरल सर्जन कथित तौर पर उस महिला के साथ रिश्ते में था, जिसे यह संदेश मिला था. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसका बयान दर्ज कर लिया है. हालांकि उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.

पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों का उठाया फायदा 
पुलिस ने बताया कि हत्या के 6 महीने बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी सर्जन ने अपनी चिकित्सकीय विशेषज्ञता और अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी कमज़ोरियों का फायदा उठाकर इस अपराध की योजना बड़ी सावधानी से बनाई थी. महेंद्र कथित तौर पर यह जानकर परेशान हो गया था कि उसकी पत्नी लंबे समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक विकारों से पीड़ित है, जिसकी जानकारी उसे शादी से पहले नहीं थी. 

पुलिस ने क्या बताया
व्हाइट फील्ड के डीसीपी एम. परशुराम ने बताया कि इस कपल की शादी 26 मई, 2024 को हुई थी. पुलिस ने बताया कि उनकी शादी जल्दी ही बिगड़ गई. आरोपी डॉक्टर अपनी पत्नी की चिकित्सीय कमज़ोरियों को जानता था और अपने नॉलेज का इस्तेमाल फायदा उठाने के लिए करता था. सबूतों से पता चलता है कि उसने जानबूझकर और बेतरतीब ढंग से एनेस्थेटिक दवाओं का इस्तेमाल किया. 

कैसे खुला ये राज
कृतिका कथित तौर पर बेंगलुरु के मराठाहल्ली में अपने पिता के घर रह रही थी. जब वह थकान और बीमारी के कारण बेहोश हो गई तो इस दौरान महेंद्र इलाज के बहाने उससे मिलने गया. इसके बाद 2 दिनों तक उसे एनेस्थेटिक युक्त (IV) इंजेक्शन दिए. 23 अप्रैल, 2025 को कृतिका फिर से बेहोश हो गई और उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

कृतिका के परिवार ने शुरू में माना कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी. हालांकि उसकी बहन डॉ. निकिता रेड्डी ने मौत का कारण जानने पर जोर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के मेमो के आधार पर अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की. 

Published at : 04 Nov 2025 03:01 PM (IST)
