बेंगलुरु में रफ्तार का कहर! कार ने महिला को मारी टक्कर

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के HSR लेआउट में मुख्य सड़क पर पैदल जा रही एक युवती को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि युवती उछलकर कार के बोनट पर जा गिरी. ये पूरी घटना कार में लगे डैशकैम कैमरे में कैद हो गई है.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त रोड पर रात के समय एक कार तेजी से जा रही थी और सड़क पर पूरी तरह से लाइट का भी अभाव था. इसी दौरान 2 युवतियां भी रोड किनारे चल रही थी कि अचानक से कार एक युवती को टक्कर मार देती है और युवती कार पर ही गिर जाती है. हालांकि वीडियो के मुताबिक कार चालक ने उसी वक्त मौके पर ही कार रोक दी थी.

आरोपी ड्राइवर ने घायल को पहुंचाया अस्पताल

पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला 11 जुलाई का बताया जा रहा है. इस दर्दनाक हादसे के बाद कार ड्राइवर महिला को अस्पताल ले गया और उसने ये भी दावा किया कि किसी और ने टक्कर मारी है, जबकि उसने खुद इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की पहचान करने के लिए जांच शुरू की.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की FIR

आखिरकार कई दिनों बाद परिवार ने कार का नंबर बताया और पता चला कि यह वही व्यक्ति था जिसने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था. अब इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. चूंकि टक्कर इतनी तेजी से लगी थी इस कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हालांकि अब वो खतरे से बाहर है और परिवार आर्थिक मुआवजे के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है. HSR लेआउट ट्रैफिक पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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