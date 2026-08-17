बंगाल: बीरभूम के होटल में भीषण आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

पश्चिम बंगाल के तारापीठ में तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है. एबीपी आनंदा के मुताबिक, कम से कम 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है. आग सबसे पहले होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते चार मंजिला इमारत में फैल गई. घटना के बाद होटल में ठहरे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने बताया कि आग सुबह करीब पांच बजे तारापीठ मंदिर नगरी स्थित चार मंजिला एक होटल के भूतल पर लगी उस समय होटल में ठहरे ज्यादातर अतिथि सो रहे थे. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया.

सरकारी अस्पताल ले जाया गया

घायलों को रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल के सूत्रों ने शुरुआत में बताया था कि आग की घटना में पांच लोगों की मौत हुई है. होटल अधिकारियों ने दावा किया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी.

जिस होटल में आग लगी उसका नाम बिदिशिनी है. ये तारापीठ के मंदिर के पास है इस वजह से यहां ज्यादा भीड़ होती है. दर्शन करने वाले श्रद्धालु ज्यादातर इसी होटल में रुकते हैं. जिन लोगों की मौत हुई है वो भी मंदिर दर्शन करने आए थे. रात को यहां पहुंचे थे और आराम करने के लिए होटल में रुके थे. उन्हें सोमवार को मंदिर में दर्शन करने जाना था.

बीरभूम के एएसपी नीलेश श्रीकांत गाइकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, "कोशिशें अभी भी जारी हैं. सभी को रामपुरहाट अस्पताल भेज दिया गया है. अब तक 11-12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम अभी और कोई जानकारी नहीं दे सकते."

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