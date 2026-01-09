पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगरमी नजर आने लगी है. अब इसकी सुगबुगाहट दिल्ली तक में सुनाई देने लगी. गुरुवार को हुई पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के बाद से टीएमसी का विरोध देखने को मिल रहा है. ऐसे में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित ऑफिस यानी गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए. इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस ने वहां से सभी को हटाया. टीएमसी के दो सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन को हिरासत में ले लिया गया है.

अब इस पूरे मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निंदा की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा , 'मैं, हमारे सांसदों के साथ किए शर्मनाक और गलत बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूं. गृहमंत्री के ऑफिस के बाहर लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करना किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं है. न ही उन्हें घसीटना किसी कानूनी कार्रवाई का पक्षधर है. यह वर्दी में घमंड है. यह लोकतंत्र है. बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है.'

'सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा से लोकतंत्र नहीं चलता'

उन्होंने कहा, 'सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम से लोकतंत्र नहीं चलता है. जब बीजेपी नेता प्रदर्शन करते हैं, तो वे लोग रेड कार्पेट की उम्मीद करते हैं. जब विपक्ष सांसद अपनी आवाज उठाते हैं, तो उन्हें घसीटा जाता है. हिरासत में लिया जाता है. अपमानित किया जाता है. यह दोहरा मापदंड बीजेपी के लोकतांत्रिक विचार को दिखाता है. आज्ञाकारिता विरोध प्रदर्शन नहीं है.'

'सम्मान आपसी होता है'

ममता बनर्जी ने कहा, 'यह साफ हो जाना चाहिए. सम्मान आपसी होता है. आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे. आप हमें सड़क पर घसीटेंगे, और हम आपको सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता के संवैधानिक विचार पर वापस लाएंगे. यह हमारा भारत है. हमें नागरिक अधिकार हैं. किसी कुर्सी या सत्ता की दया पर नहीं है. कोई भी सरकार, कोई भी दल और कोई गृहमंत्री यह तय नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में कौन गरिमा और सम्मान का अधिकारी है.'

पुलिस ने सांसदों को किया गिरफ्तार

शुक्रवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अन्य लोगों ने गृह मंत्रालय के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए. इसी बीच पुलिस ने आकर प्रदर्शन कर रहे सांसदों समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया. गिराफ्तार किए गए सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा समेत अन्य प्रदर्शनकारी शामिल हैं. पुलिस उन्हें वेन में ले गई.