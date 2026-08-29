बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को भिजवाए गिफ्ट, जानें क्या बोलीं बीजेपी सांसद

योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्षाबंधन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को बहन बताते हुए उनके साथ सभी मतभेदों को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मिठाई, उपहार और राखी भेज रहा हूं, ताकि विवाद का अंत संवाद से हो. बाबा रामदेव के इस बयान से कंगना रनौत भी खुश हुईं.

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए एक नोट में लिखा, ‘त्योहार का दिन होता है सब भूल-चूक माफ करने के लिए. मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए. आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती हूं. बहुत-बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको लंबी आयु दे.’ कंगना रनौत ने आगे कहा कि त्योहार पुरानी बातों को भुलाकर माफ करने के लिए होते हैं.

बाबा रामदेव ने क्या कहा

बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हम बहन कंगना रनौत को यह गिफ्ट और यह मिठाई पोस्ट द्वारा भेज दे रहे हैं. किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए. इसलिए सब बैर खत्म करें. पिछले दिनों सवाल उठा कि क्या हमारा बहन कंगना रनौत के साथ विवाद तो नहीं हो गया है?

PHOTO | Yoga Guru Baba Ramdev sends sweets and a gift to BJP MP Kangana Ranaut on the ocassion of Raksha Bandhan.



Kangana Ranaut accepted the gesture, referring to Ramdev as her 'elder brother' and saying that festivals are meant to forgive and forget past differences. pic.twitter.com/wakWzZp9sV — Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026

बता दें कि योग गुरु और बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच विवाद तब शुरू हुआ था, जब बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के गटर जेनरेशन वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी. बाबा रामदेव ने तब कंगना के बयान को उनके बिगड़े हुए दिमाग की उपज करार दिया था इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उनके अतीत पर भी सवाल उठाए थे.

पिछले दिनों हुआ था जमकर विवाद

तब बाबा रामदेव के बयान से आहत कंगना ने भी उन्हें तीखा जवाब दिया था. उन्होंने बाबा रामदेव के पुराने विवाद खोलते हुए उन्हें कैरेक्टर का पाठ न पढ़ाने की नसीहत दी थी. कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को लेकर पोस्ट करते हुए कहा था कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने न देखें. कोई भी सिर्फ अफवाहों और गपशप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है. कम से कम मुझे तो कभी झूठे या फर्जी दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी है.’

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