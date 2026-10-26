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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार, आपस में टकराईं, कई घायल

राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार, आपस में टकराईं, कई घायल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं. वे लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे. हालांकि राहुल पूरी तरह सुरक्षित हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर |  Updated at : 26 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर के पास हादसे का शिकार हो गईं. राहुल सोमवार (26 अक्तूबर) को लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे. इस दौरान उनके काफिले की चार गाड़ियां और एंबुलेंस आपस में ही टकरा गई. अहम बात यह भी है कि राहुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे कोर्ट भी पहुंच जाएंगे. लेकिन उनके साथ के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है.

दरअसल राहुल गांधी मानहानी मामले की सुनवाई को लेकर लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए निकले थे. उन्हें कोर्ट में पेश होना था. उनका काफिला सुल्तानपुर के हालियापुर के करीब एक्सप्रेसवे के 89.5 माइलस्टोन पहुंचा था, तभी अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में राहुल के साथ चल रहे लोगों को चोट लगी है. राहुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे समय पर कोर्ट पहुंच जाएंगे.

सुल्तानपुर में राहुल गांधी का स्वागत

राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ. कांग्रेस समर्थकों ने फूल-मालाओं से वेलकम किया. इसके साथ ही राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाए.

राहुल पर क्यों दर्ज हुआ था केस

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथिततौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 2018 में केस दर्ज हुआ था. इस मामले की बहस 13 अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब फैसला आना बाकी है. राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था. 

यह भी पढ़ें : 'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज

About the author नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर

नीरज श्रीवास्तव करीब 20 सालों से बतौर संवाददाता सुल्तानपुर में कार्यरत हैं. नीरज सुल्तानपुर की राजनीतिक गतिविधियों पर खास पकड़ रखते हैं. अमेठी की राजनीति पर भी खास नजर रखते हैं. देश के सबसे हॉट राजनीतिक जिलों में शुमार अमेठी में नीरज साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं. वह राहुल गांधी से लेकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी तथा केएल शर्मा की राजनीति को बेहद करीब से देख चुके हैं. यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Rahul Gandhi India Breaking News Abp News CONGRESS
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