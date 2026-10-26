राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार, आपस में टकराईं, कई घायल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर के पास हादसे का शिकार हो गईं. राहुल सोमवार (26 अक्तूबर) को लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे. इस दौरान उनके काफिले की चार गाड़ियां और एंबुलेंस आपस में ही टकरा गई. अहम बात यह भी है कि राहुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे कोर्ट भी पहुंच जाएंगे. लेकिन उनके साथ के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है.

दरअसल राहुल गांधी मानहानी मामले की सुनवाई को लेकर लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए निकले थे. उन्हें कोर्ट में पेश होना था. उनका काफिला सुल्तानपुर के हालियापुर के करीब एक्सप्रेसवे के 89.5 माइलस्टोन पहुंचा था, तभी अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में राहुल के साथ चल रहे लोगों को चोट लगी है. राहुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे समय पर कोर्ट पहुंच जाएंगे.

VIDEO | Sultanpur, Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi's convoy involved in a minor collision on the Purvanchal Expressway; the Congress leader is safe and no one was seriously injured. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #RahulGandhi — Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026

सुल्तानपुर में राहुल गांधी का स्वागत

राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ. कांग्रेस समर्थकों ने फूल-मालाओं से वेलकम किया. इसके साथ ही राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाए.

राहुल पर क्यों दर्ज हुआ था केस

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथिततौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 2018 में केस दर्ज हुआ था. इस मामले की बहस 13 अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब फैसला आना बाकी है. राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था.

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