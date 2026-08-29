Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की

नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की

नेपाल में आई तबाही के बाद से अन्य देशों के मुकाबले भारत बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है. इसी के मद्दनेजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई तबाही के बाद से अबतक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इसमें अन्य देशों के मुकाबले भारत बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है. इस बाढ़ में कई भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है.

पीएम मोदी को लिखे लेटर में खरगे ने कहा कि मैं नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर बहुत चिंतित हूं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1,000 लोग अभी भी लापता हैं. इस आपदा के कारण हज़ारों लोगों को भोजन, दवा, आश्रय और अन्य जरूरी मदद की तत्काल आवश्यकता है.

भारतीय नागरिकों को लेकर चिंतित- खरगे

खरगे ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को पर्याप्त मानवीय और राहत सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें. मैं उन भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को लेकर भी चिंतित हूं जो बाढ़ के कारण नेपाल के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को बचाव और लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों को तेज करने और उनकी भारत सुरक्षित और जल्द वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएं.

'320 भारतीय नागरिक लापता'
खरगे ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में कहा कि मैं नेपाल में फंसे या जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को लेकर भी चिंतित हूं. विदेश मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, लगभग 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस मुश्किल समय में हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी.

ये भी पढ़ें 

नेपाल में शवों का ढेर, तिब्बत में 'सब ठीक'? क्या बाढ़ का सच छिपा रहा चीन

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Nepal Floods PM Modi MALLIKARJUN KHARGE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
ओवैसी ने मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला, AIMIM से तुरंत इस्तीफा देने को कहा
ओवैसी ने मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला, AIMIM से तुरंत इस्तीफा देने को कहा
इंडिया
‘जनता के दबाव का नतीजा...’, DKS के मंत्री के इस्तीफे पर BJP का रिएक्शन
‘जनता के दबाव का नतीजा...’, DKS के मंत्री के इस्तीफे पर BJP का रिएक्शन
इंडिया
भारत और कुवैत ने की पहली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक, इन मुद्दों पर दिया जोर
भारत और कुवैत ने की पहली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक, इन मुद्दों पर दिया जोर
Advertisement

वीडियोज

देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
क्या ब्राह्मण-मुसलमानों का साथ, यूपी में 2027 का समाधान है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
पहले दूसरे देशों की मदद लेने से किया इनकार, अब क्यों तैयार हुआ नेपाल?
मध्य प्रदेश
रीवा में प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
रीवा में प्रसव के बाद महिला की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
स्पोर्ट्स
110 पर सिमटा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड की जीत पक्की?
110 पर सिमटा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड की जीत पक्की?
रीजनल सिनेमा
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
ट्रेंडिंग
बच्चियों को लेकर जनगणना करने पहुंची शिक्षिका, जज्बे को सलाम कर रहे यूजर्स
बच्चियों को लेकर जनगणना करने पहुंची शिक्षिका, जज्बे को सलाम कर रहे यूजर्स
हेल्थ
स्क्रीनशॉट लेने की आदत से घट रही है आपकी याददाश्त, नई रिसर्च में खुलासा
स्क्रीनशॉट लेने की आदत से घट रही है आपकी याददाश्त, नई रिसर्च में खुलासा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget