नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की

नेपाल में आई तबाही के बाद से अबतक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इसमें अन्य देशों के मुकाबले भारत बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है. इस बाढ़ में कई भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है.

पीएम मोदी को लिखे लेटर में खरगे ने कहा कि मैं नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर बहुत चिंतित हूं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1,000 लोग अभी भी लापता हैं. इस आपदा के कारण हज़ारों लोगों को भोजन, दवा, आश्रय और अन्य जरूरी मदद की तत्काल आवश्यकता है.

भारतीय नागरिकों को लेकर चिंतित- खरगे

खरगे ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को पर्याप्त मानवीय और राहत सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें. मैं उन भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को लेकर भी चिंतित हूं जो बाढ़ के कारण नेपाल के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को बचाव और लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों को तेज करने और उनकी भारत सुरक्षित और जल्द वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएं.

Congress President Shri @kharge writes to Prime Minister Shri Narendra Modi, urging immediate humanitarian and relief assistance for flood-affected Nepal.



He also calls for urgent rescue and evacuation efforts to ensure the safe return of stranded and uncontactable Indian… pic.twitter.com/CK3taOvdcF — Congress (@INCIndia) August 29, 2026

'320 भारतीय नागरिक लापता'

खरगे ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में कहा कि मैं नेपाल में फंसे या जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को लेकर भी चिंतित हूं. विदेश मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, लगभग 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस मुश्किल समय में हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी.

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