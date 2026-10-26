अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आज राहुल गांधी पर फैसला, पढ़ें केस की टाइमलाइन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सोमवार (26 अक्टूबर) को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी. विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कहा था कि बीजेपी जो ईमानदारी और साफ-सुथरी राजनीति की बात करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हत्या के मामले में आरोपी होने का आरोप है. इसी बयान को लेकर सुल्तानपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था.

राहुल गांधी का बयान

राहुल गांंधी ने कहा था कि भारत के लोग यह भूल जाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष हत्या के मामले में आरोपी हैं. यह सच्चाई है. इस मामले को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. हालांकि राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया है. उनका पक्ष है कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और उन्होंने किसी को बदनाम करने के इरादे से बयान नहीं दिया था.

पूरे मामले की टाइमलाइन

बेंगलुरु में 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में एक बयान दिया था. राहुल गांधी ने अमित शाह पर हत्या के एक मामले में आरोपी होने का जिक्र करते हुए उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे. इसी बयान को लेकर बाद में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया.

सुल्तानपुर में मुकदमा

इस बयान के लगभग तीन महीने बाद 4 अगस्त 2018 को स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि की शिकायत दाखिल की. शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह आपराधिक मानहानि का मामला बनता है.

2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट

मुकदमे में महत्वपूर्ण मोड़ 27 नवंबर 2023 को आया, जब सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया. इसके बाद अदालत में उनकी पेशी और जमानत की प्रक्रिया आगे बढ़ी. दिसंबर 2023 में अदालत में पेश न होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने की खबर आई. इसके बाद उन्हें अदालत में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा.

20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. रिपोर्टों के अनुसार जमानत के लिए दो जमानतदारों के माध्यम से जमानत की शर्तें पूरी की गईं. 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा. राहुल गांधी दोबारा अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने आरोपों को गलत बताया और अपने खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया.

ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली सीडी

इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए साक्ष्य और गवाह पेश किए. मुकदमे में शिकायतकर्ता तथा दो गवाहों से संबंधित गवाही और जिरह की प्रक्रिया भी पूरी हुई. मामले में राहुल गांधी के कथित भाषण की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली सीडी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में चर्चा में रही.

20 फरवरी 2026 को फिर से राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ. 2026 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी एक बार फिर सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है. 28 मार्च 2026 को आवाज के नमूने की जांच की मांग की गई. यह मांग मुकदमे में साक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण विवाद बन गई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ

2 मई 2026 को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट ने आवाज के नमूने की तुलना कराने की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. 21 सितंबर 2026 को करीब 8 साल पुराने मुकदमे में अंतिम बहस का चरण शुरू हुआ. शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं.

6 अक्टूबर को शिकायतकर्ता पक्ष की दलीलें फिर शुरू हुईं. इसके बाद दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला. राहुल गांधी की ओर से उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने बचाव पक्ष की दलीलें रखीं. बचाव पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी का बयान मानहानि के उद्देश्य से नहीं दिया गया था और उनके खिलाफ आरोप राजनीतिक दुर्भावना से लगाए गए हैं. 13 अक्टूबर को अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. इसके बाद विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख तय की.

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