पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मलेशिया से डिपोर्ट कराए दविंदर बंबीहा गैंग के तीन वांटेड

पंजाब पुलिस को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल (OFTEC) ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांटेड सदस्यों को मलेशिया से डिपोर्ट कराया है. पंजाब के डीजीपी ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी. तीनों आरोपियों को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया. अब उन्हें आगे की जांच के लिए पंजाब लाया जा रहा है.

हत्या और जबरन वसूली समेत कई मामलों में आरोपी

पंजाब पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों पर हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने और लुधियाना में सुनियोजित हैंड ग्रेनेड धमाके से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, इस धमाके के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे.

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल, अजय सिंह और पवनीदीप सिंह शामिल हैं. मलेशिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद तीनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया.

भगोड़ों को ढूंढकर कानून के दायरे में लाएंगेः पंजाब पुलिस

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भगोड़े अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, पुलिस उन्हें ढूंढकर कानून के दायरे में लाएगी.

अमृतसर में आतंकी साजिश भी नाकाम

इससे पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पुलिस के एक ठिकाने को निशाना बनाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया था. पुलिस ने मौके से 690 ग्राम वजन का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद किया था. इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का डिब्बा भी मिला था.

बम निरोधक दस्ते ने IED किया निष्क्रिय

बरामद विस्फोटक सामग्री को तय सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से संभाला गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने IED को निष्क्रिय कर दिया. संबंधित पुलिस थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस इस साजिश में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच कर रही है. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस प्रदेश में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने, संगठित अपराध पर रोक लगाने और शांति, सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.