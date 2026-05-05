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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Elections Results: BJP का सफर: 2014 में जमे, 2018 में बढ़े, 2022 में गिरे और 2026 में लगाई तेज छलांग, तोड़ डाले रिकॉर्ड्स

Assembly Elections Results: BJP का सफर: 2014 में जमे, 2018 में बढ़े, 2022 में गिरे और 2026 में लगाई तेज छलांग, तोड़ डाले रिकॉर्ड्स

Assembly Elections Results News: साल 2014 में देश के कई राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था और बीजेपी उदय की स्थिति में थी. आज की तारीख में देश के 22 राज्यों में बीजेपी का वर्चस्व है.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 05 May 2026 06:50 PM (IST)
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BJP Win 2014 to 2026 News: साल 2014 से 2026 के बीच भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. एक समय था जब बीजेपी कुछ ही राज्यों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज देश के लगभग 76% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों (NDA) का परचम लहरा रहा है. आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि बीजेपी ने न केवल राज्यों में सत्ता हासिल की है, बल्कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी का विश्वास भी जीता है.

7 राज्यों से 22 तक का सफर

जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब बीजेपी और उसके सहयोगी दल केवल 7 राज्यों में सरकार चला रहे थे. आज 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच गया है. इसमें 14 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि 8 राज्यों में वह सहयोगियों के साथ सत्ता में है.

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आबादी और क्षेत्रफल पर दबदबा

सबसे चौंकाने वाला बदलाव जनसंख्या के स्तर पर देखा गया है. साल 2014 में NDA शासित राज्यों में देश की मात्र 27 करोड़ जनता रहती थी. 2026 में यह संख्या बढ़कर 110 करोड़ हो गई है. इसका मतलब है कि आज हर 10 में से लगभग 8 भारतीय (77.7%) उस राज्य में रहते हैं, जहां NDA की सरकार है. क्षेत्रफल के लिहाज से भी बीजेपी का प्रभाव 34% से बढ़कर 76% हो गया है.

साल बीजेपी+ कांग्रेस+ अन्य विश्लेषण
2014 7 14 7 कांग्रेस का दबदबा था, बीजेपी उदय की स्थिति में थी
2018 20 4 7 बड़ा उलटफेर: बीजेपी ने कांग्रेस के आधार को लगभग खत्म कर दिया
2022 18 5 7 बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी
2026 22 6 3 बीजेपी अपने चरम पर, क्षेत्रीय दल (अन्य) सिमट गए

विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का सिकुड़ता आधार

इस 'भगवा' लहर का सबसे ज्यादा असर क्षेत्रीय दलों पर पड़ा है. क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, जो कभी 35% आबादी पर था, अब सिमटकर मात्र 8% रह गया है. वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासन वाली आबादी भी 44.5 करोड़ से घटकर 20.6 करोड़ पर आ गई है.

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Published at : 05 May 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Congress Narendra Modi BJP AMIT SHAH
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