ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी बनेगा बंगाल

पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि उन पांच बड़े मुद्दों को भी केंद्र में ला दिया है जो ममता बनर्जी के शासनकाल में सुलझने के बजाय और उलझ गए थे. इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर विकास के मुद्दों को हावी कर दिया है. यह वही मुद्दे हैं, जो बीते 15 सालों से बंगाल में बढ़ते जा रहे थे. अब उम्मीद है कि सूरत-ए-हाल बदल जाएगी. आइए इन मुद्दों, बीजेपी के वादों और ‘डबल इंजन सरकार’ के 5 बड़े फायदों को समझते हैं.

1. अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव

ममता राज में स्थिति: बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर TMC पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे. सीमावर्ती जिले इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं. बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की वजह से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में भारी वृद्धि देखी गई. कुछ क्षेत्रों में यह आबादी बढ़कर 55% से 60% तक पहुंच गई.

बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर TMC पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे. सीमावर्ती जिले इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं. बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की वजह से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में भारी वृद्धि देखी गई. कुछ क्षेत्रों में यह आबादी बढ़कर 55% से 60% तक पहुंच गई. बीजेपी का वादा: अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना और सीमा सुरक्षा को चाक-चौबंद करना.

अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना और सीमा सुरक्षा को चाक-चौबंद करना. डबल इंजन का फायदा: केंद्र और राज्य की नीतियां एक होने से सीमा पर बाड़बंदी, NRC लागू करने और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई अब राजनीतिक अड़चनों के बिना तेजी से हो सकेगी.

2. कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा

ममता राज में स्थिति: आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड और संदेशखाली जैसे मुद्दों ने राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया. चुनाव में महिलाओं ने असुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया. संदेशखाली आंदोलन का चेहरा बनीं रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट से और आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया. चुनाव नतीजों में रेखा पात्रा ने 5,421 वोटों से अपनी सीट जीती, जबकि रत्ना देबनाथ ने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड और संदेशखाली जैसे मुद्दों ने राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया. चुनाव में महिलाओं ने असुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया. संदेशखाली आंदोलन का चेहरा बनीं रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट से और आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया. चुनाव नतीजों में रेखा पात्रा ने 5,421 वोटों से अपनी सीट जीती, जबकि रत्ना देबनाथ ने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी का वादा: राज्य में ‘यूपी मॉडल’ लागू करना और TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर लगाम कसना.

राज्य में ‘यूपी मॉडल’ लागू करना और TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर लगाम कसना. डबल इंजन का फायदा: केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बेहतर तालमेल से अपराध पर अंकुश लगेगा. चुनाव में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद शांतिपूर्ण (कुछ हिंसा को छोड़कर) मतदान इसका नमूना है.

3. भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति

ममता राज में स्थिति: शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द कीं. कट-मनी और सिंडिकेट राज व्यवस्था का हिस्सा बन गया था. आलोचकों का आरोप है कि ये सिंडिकेट सत्ताधारी दल के संरक्षण में फलते-फूलते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द कीं. कट-मनी और सिंडिकेट राज व्यवस्था का हिस्सा बन गया था. आलोचकों का आरोप है कि ये सिंडिकेट सत्ताधारी दल के संरक्षण में फलते-फूलते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है. बीजेपी का वादा: सत्ता में आते ही सभी सिंडिकेट खत्म करना और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई.

सत्ता में आते ही सभी सिंडिकेट खत्म करना और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई. डबल इंजन का फायदा: ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राज्य स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलने से बड़े घोटालों की जांच तेज होगी और सिस्टम पारदर्शी बनेगा.

4. बेरोजगारी और पलायन करता उद्योग

ममता राज में स्थिति: टाटा नैनो, विपक्षी हिंसा और निवेशकों के लिए खराब माहौल के कारण युवा बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा बना रहा. PLFS (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के मुताबिक, बंगाल की बेरोजगारी दर 3.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से कम है. वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में यह दर बढ़कर 10.6% तक पहुंचने की बात कही गई है.

टाटा नैनो, विपक्षी हिंसा और निवेशकों के लिए खराब माहौल के कारण युवा बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा बना रहा. PLFS (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के मुताबिक, बंगाल की बेरोजगारी दर 3.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से कम है. वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में यह दर बढ़कर 10.6% तक पहुंचने की बात कही गई है. बीजेपी का वादा: बंद उद्योगों को फिर से शुरू करना, निवेश लाना और युवाओं-महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी.

बंद उद्योगों को फिर से शुरू करना, निवेश लाना और युवाओं-महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी. डबल इंजन का फायदा: केंद्र की औद्योगिक नीतियां सीधे बंगाल पर लागू होंगी. व्यापार जगत को एक स्थिर नीतिगत माहौल मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे.

5. कल्याणकारी योजनाओं का अधूरा फायदा

ममता राज में स्थिति: केंद्र की आवास, उज्ज्वला और किसान सम्मान जैसी योजनाओं को राज्य स्तर पर अक्सर लागू नहीं किया जाता था, जिससे लोग वंचित रह जाते थे.

केंद्र की आवास, उज्ज्वला और किसान सम्मान जैसी योजनाओं को राज्य स्तर पर अक्सर लागू नहीं किया जाता था, जिससे लोग वंचित रह जाते थे. बीजेपी का वादा: केंद्र की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.

केंद्र की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करना. डबल इंजन का फायदा: केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी, जिससे विकास दोगुनी गति से होगा.

गौर करने वाली बात है कि बंगाल में बीजेपी को 2021 में 38% वोट मिले थे. यह 2026 में बढ़कर 45.64% हो गया, जबकि TMC 48% से गिरकर 40.80% पर आ गई. यह वोट विकास की गारंटी और स्थिरता के पक्ष में गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन वादों को पूरा कर पाएगी? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से नीतिगत खींचतान खत्म हो जाएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ‘डबल इंजन सरकार’ बंगाल के इन पांच अधूरे मुद्दों को पूरा करने की असली गारंटी है.