ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी बनेगा बंगाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Major Issues: ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की बड़ी चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी जैसा बनेगा बंगाल

Bengal Major Issues: ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की बड़ी चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी जैसा बनेगा बंगाल

Bengal Major Issues: बंगाल में बीजेपी की आंधी ने TMC की 15 साल की सत्ता उखाड़ फेंक दी. लेकिन राज्य के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, जो ममता के कार्यकाल में पूरे नहीं हुए. क्या अब जनता को राहत मिलेगी?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 05 May 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि उन पांच बड़े मुद्दों को भी केंद्र में ला दिया है जो ममता बनर्जी के शासनकाल में सुलझने के बजाय और उलझ गए थे. इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर विकास के मुद्दों को हावी कर दिया है. यह वही मुद्दे हैं, जो बीते 15 सालों से बंगाल में बढ़ते जा रहे थे. अब उम्मीद है कि सूरत-ए-हाल बदल जाएगी. आइए इन मुद्दों, बीजेपी के वादों और ‘डबल इंजन सरकार’ के 5 बड़े फायदों को समझते हैं.

1. अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव

  • ममता राज में स्थिति: बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर TMC पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे. सीमावर्ती जिले इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं. बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की वजह से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में भारी वृद्धि देखी गई. कुछ क्षेत्रों में यह आबादी बढ़कर 55% से 60% तक पहुंच गई.
  • बीजेपी का वादा: अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना और सीमा सुरक्षा को चाक-चौबंद करना.
  • डबल इंजन का फायदा: केंद्र और राज्य की नीतियां एक होने से सीमा पर बाड़बंदी, NRC लागू करने और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई अब राजनीतिक अड़चनों के बिना तेजी से हो सकेगी.

2. कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा

  • ममता राज में स्थिति: आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड और संदेशखाली जैसे मुद्दों ने राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया. चुनाव में महिलाओं ने असुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया. संदेशखाली आंदोलन का चेहरा बनीं रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट से और आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया. चुनाव नतीजों में रेखा पात्रा ने 5,421 वोटों से अपनी सीट जीती, जबकि रत्ना देबनाथ ने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.
  • बीजेपी का वादा: राज्य में ‘यूपी मॉडल’ लागू करना और TMC कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर लगाम कसना.
  • डबल इंजन का फायदा: केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बेहतर तालमेल से अपराध पर अंकुश लगेगा. चुनाव में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद शांतिपूर्ण (कुछ हिंसा को छोड़कर) मतदान इसका नमूना है.

3. भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति

  • ममता राज में स्थिति: शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द कीं. कट-मनी और सिंडिकेट राज व्यवस्था का हिस्सा बन गया था. आलोचकों का आरोप है कि ये सिंडिकेट सत्ताधारी दल के संरक्षण में फलते-फूलते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.
  • बीजेपी का वादा: सत्ता में आते ही सभी सिंडिकेट खत्म करना और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई.
  • डबल इंजन का फायदा: ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राज्य स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलने से बड़े घोटालों की जांच तेज होगी और सिस्टम पारदर्शी बनेगा.

4. बेरोजगारी और पलायन करता उद्योग

  • ममता राज में स्थिति: टाटा नैनो, विपक्षी हिंसा और निवेशकों के लिए खराब माहौल के कारण युवा बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा बना रहा. PLFS (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के मुताबिक, बंगाल की बेरोजगारी दर 3.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से कम है. वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में यह दर बढ़कर 10.6% तक पहुंचने की बात कही गई है.
  • बीजेपी का वादा: बंद उद्योगों को फिर से शुरू करना, निवेश लाना और युवाओं-महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी.
  • डबल इंजन का फायदा: केंद्र की औद्योगिक नीतियां सीधे बंगाल पर लागू होंगी. व्यापार जगत को एक स्थिर नीतिगत माहौल मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे.

5. कल्याणकारी योजनाओं का अधूरा फायदा

  • ममता राज में स्थिति: केंद्र की आवास, उज्ज्वला और किसान सम्मान जैसी योजनाओं को राज्य स्तर पर अक्सर लागू नहीं किया जाता था, जिससे लोग वंचित रह जाते थे.
  • बीजेपी का वादा: केंद्र की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
  • डबल इंजन का फायदा: केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी, जिससे विकास दोगुनी गति से होगा.

गौर करने वाली बात है कि बंगाल में बीजेपी को 2021 में 38% वोट मिले थे. यह 2026 में बढ़कर 45.64% हो गया, जबकि TMC 48% से गिरकर 40.80% पर आ गई. यह वोट विकास की गारंटी और स्थिरता के पक्ष में गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन वादों को पूरा कर पाएगी? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से नीतिगत खींचतान खत्म हो जाएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ‘डबल इंजन सरकार’ बंगाल के इन पांच अधूरे मुद्दों को पूरा करने की असली गारंटी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read More
Published at : 05 May 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari TMC Bengal Assembly Election West Bengal Election Results BJP PM Modi NDA WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Bengal Election 2026 Election Results 2026 Bengal 5 Issues
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengal Major Issues: ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की बड़ी चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी जैसा बनेगा बंगाल
ममता राज के 5 बड़े मुद्दे बीजेपी की चुनौतियां! डबल इंजन सरकार ने सुलझा लिए तो यूपी बनेगा बंगाल
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
इंडिया
Bengal Hindutva Politics: RSS की 2 लाख बैठकें, अमित शाह ने बनाया ठिकाना... कैसे 83 साल बाद बंगाल में लौटी हिंदुत्व की राजनीति?
RSS की 2 लाख बैठकें, अमित शाह ने बनाया ठिकाना... कैसे 83 साल बाद बंगाल में लौटी हिंदुत्व पॉलिटिक्स?
इंडिया
‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार
‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
साउथ सिनेमा
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
आईपीएल 2026
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, ''टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, ''टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Bank Loan: क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे
क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget