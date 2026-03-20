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Raymond ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया का एक्सीडेंट, मुंबई के अस्पताल में एडमिट
रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया का एक्सीडेंट हो गया है. हादसे में उनको मामूली चोटें आई हैं. उनके प्रवक्ता ने बताया है कि उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है.
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Source: IOCL