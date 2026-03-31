‘असम में बनेगी भाजपा सरकार’, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने जोरहाट में भरी हुंकार!

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (31 मार्च, 2026) को असम के जोरहाट में चुनावी अभियान को तेज करते हुए ट्रक स्टैंड क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जोरहाट में आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. यह रैली असम में बीजेपी के बढ़ते जनाधार और चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है, खासकर ऊपरी असम क्षेत्र में जहां राजनीतिक मुकाबला कड़ा होने की संभावना है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असम में बीजेपी की जीत को लेकर पूरा विश्वास जताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य में सकारात्मक माहौल बना हुआ है. उन्होंने कहा, ‘इस बार असम में बीजेपी की सरकार ही बनेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कामों के कारण राज्य में एक सकारात्मक लहर है. हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी.’

कांग्रेस जानती है उनके वादे हकीकत से दूरः फडणवीस

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने उसके घोषणापत्र को अविश्वसनीय बताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस के वादे सफल नहीं हुए हैं और जनता अब इन पर भरोसा नहीं करती. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस का घोषणापत्र अब कोई महत्व नहीं रखता. यह महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में काम नहीं आया. जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी और खुद कांग्रेस भी यह जानती है. उनके वादे हकीकत से दूर हैं.’

नक्सलवाद की समस्या पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

नक्सलवाद के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने कहा, ‘मैं ऐसे राज्य से आता हूं, जहां नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सख्त कदमों से अब नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है. गढ़चिरोली, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब एक स्टील सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.’

पीएम हमेशा गरीब और वंचितों के लिए करते हैं कामः फडणवीस

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गरीब और वंचित वर्ग के हित में काम करते हैं और असम में हो रहा विकास इसका स्पष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ ‘A for Assam’ का नारा नहीं देते, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर दिखाते हैं. असम तेजी से बदल रहा है और चाय बागान समुदाय सहित सभी वर्गों का समर्थन बीजेपी के साथ है.’

सीटों के अनुमान पर उन्होंने कोई संख्या बताने से इनकार किया, लेकिन कहा कि एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘अगर जनता का विश्वास मिलता है, तो वे निर्णायक जनादेश देते हैं. कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने में असफल रही है.’

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर बोले फडणवीस

वैश्विक संकट और युद्ध की स्थिति का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि कई एशियाई और यूरोपीय देशों में हालात खराब हैं, लेकिन भारत ने इस चुनौती का मजबूती से सामना किया है. उन्होंने कहा, ‘दुनिया के कई देशों में संकट के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी, लेकिन भारत में पेट्रोल या घरेलू गैस की कोई कमी नहीं हुई. यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है.’

हालांकि, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस स्थिति में भी राजनीति करने की कोशिश की और जनता में डर का माहौल बनाया. उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में भी कांग्रेस ने राजनीति की और लोगों में भ्रम फैलाया, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं.’

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