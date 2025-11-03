'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब 72 घंटे से भी कम समय बचा है. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो गया है. असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने तेजस्वी पर उन्हें चरमपंथी कहने का आरोप लगाया है.

किशनगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यह शब्द पाकिस्तान से लिया है और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, "बाबू चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ?"

'तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी हैं'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया तो इस पर तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी हैं. एक कट्टरपंथी हैं और एक आतंकवादी हैं. ओवैसी ने कहा कि वो मुझे 'चरमपंथी' कहते हैं क्योंकि मैं अपने धर्म का गर्व से पालन करता हूं.

#WATCH | Kishanganj, Bihar | AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... Today an interviewer asked Tejashwi Yadav why he didn't align with Owaisi. Tejashwi said that Owaisi is an extremist, a fanatic, a terrorist... I ask Tejashwi, 'babu extremist ko tum zara angrezi mein likh ke… pic.twitter.com/vNiIgtm20h — ANI (@ANI) November 2, 2025

तेजस्वी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जो आपके सामने नहीं झुकता, जो भीख नहीं मांगता, जो आपके पिता (यानी लालू प्रसाद यादव) से नहीं डरता. आप उसे कायर कहते हैं? मेरे चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी, क्या यह मुझे चरमपंथी बनाता है? आपके अंदर इतनी नफरत है.

राज्य में तीसरा मोर्चा बनेगी AIMIM- ओवैसी

AIMIM ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी के सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर उन्हें उग्रवादी कहा. यह सीमांचल के सभी लोगों का अपमान है. बता दें कि AIMIM और RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत विफल होने के बाद ये रिएक्शन सामने आया है.

ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में 'तीसरा मोर्चा' बनेगी, जहां सालों से मतदाताओं के विकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और उनके सहयोगी बीजेपी या कांग्रेस-राजद साझेदारी तक सीमित रहे हैं.

