मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामदरसों पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए ओवैसी, बोले- 'किसी जानकार से...'

मदरसों पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए ओवैसी, बोले- 'किसी जानकार से...'

Owaisi: PoJK में हो रही हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. इसके साथ ही मदरसों पर दिए गए केशव प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए इतिहास पढ़ने की सलाह दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वहां की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि PoJK में जो कुछ हो रहा है, वह गलत है और वह इसकी कड़ी निंदा करते हैं. ओवैसी ने कहा कि वहां के अधिकारियों की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की जा रही कार्रवाई और लोगों को मारे जाने की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और इसकी सख्त शब्दों में निंदा की जानी चाहिए.

इसके साथ ही ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर भी तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो बातें कर रहे हैं, उससे उनकी जानकारी की कमी साफ दिखाई देती है. ओवैसी ने कहा कि न तो केशव प्रसाद मौर्य और न ही उनके पहले के लोग देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें: E20 डीपफेक केस: नितिन गडकरी के हक में फैसला, HC बोला- 'तुरंत हटाएं सभी पोस्ट'

1857 की आजादी की लड़ाई पर ओवैसी का बयान

ओवैसी ने कहा कि 1857 की आजादी की लड़ाई से पहले और उसके दौरान कई मदरसों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था. उन्होंने कहा कि समस्या केशव प्रसाद मौर्य और संघ परिवार की सोच में है. उनके अनुसार, आजादी की लड़ाई में संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इतिहास पढ़ना चाहिए. अगर वह खुद इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी जानकार से इसके बारे में समझना चाहिए. ऐसा करने पर उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा.

केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा

ओवैसी ने कहा कि वह केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मदरसों के प्रति इतनी नाराजगी और विरोध क्यों है. उनके मुताबिक इस तरह के बयान केवल राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस तरह के बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 05 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi POJK KESHAV PRASAD MAURYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
E20 डीपफेक केस: नितिन गडकरी के हक में फैसला, HC बोला- 'तुरंत हटाएं सभी पोस्ट'
E20 डीपफेक केस: नितिन गडकरी के हक में फैसला, HC बोला- 'तुरंत हटाएं सभी पोस्ट'
इंडिया
मदरसों पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए ओवैसी, बोले- 'किसी जानकार से...'
मदरसों पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए ओवैसी, बोले- 'किसी जानकार से...'
इंडिया
7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी
7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी
इंडिया
CJP उठाएगी E20 पर सवाल, अभिजीत-सौरव का अब ये है बड़ा प्लान
CJP उठाएगी E20 पर सवाल, अभिजीत-सौरव का अब ये है बड़ा प्लान
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
झारखंड
रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच
रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच
इंडिया
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्रध्वज का अपमान, गुस्से में बोले गिरिराज सिंह- 'वो आतंकी'
स्पोर्ट्स
अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज
अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज
बॉलीवुड
Spider Man BO: पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' से 'धमाल 4' तक 7 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 7 बॉलीवुड फिल्मों को दी मात
इंडिया
E20 डीपफेक केस: नितिन गडकरी के हक में फैसला, HC बोला- 'तुरंत हटाएं सभी पोस्ट'
E20 डीपफेक केस: नितिन गडकरी के हक में फैसला, HC बोला- 'तुरंत हटाएं सभी पोस्ट'
इंडिया
तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान
तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा सोने का सिक्का, विजय सरकार का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget