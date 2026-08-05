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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी

7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी

PM Modi Article 370: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे सात साल पूरे हो गए. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक पोस्ट शेयर की है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे सात साल पूरे हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के फैसले के बाद 2019 में यह फैसला लिया गया था. पीएम मोदी ने इसको लेकर बुधवार (5 अगस्त) को एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास का हिस्सा बन गया. पीएम ने कहा कि इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नए चैप्टर की शुरुआत हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'आज से सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(A) इतिहास का हिस्सा बन गए थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में निर्णायक और नए अध्याय की शुरुआत की. तब से लेकर अब तक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं. चाहे महिलाएं हों या पिछड़ा वर्ग, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, भारत के संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने से आज वे सशक्त हुए हैं.'

पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद

उन्होंने कहा, इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा खास महत्व रखता है, क्योंकि इस साल हमारा देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है. देश एकता के प्रति उनका जीवनभर का समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है. दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हुआ.

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यह भी पढ़ें : क्या आसमान फट पड़ेगा? मदरसों में वंदे मातरम न गाए जाने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir PM Modi Breaking News Abp News INDIA
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