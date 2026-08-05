7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे सात साल पूरे हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के फैसले के बाद 2019 में यह फैसला लिया गया था. पीएम मोदी ने इसको लेकर बुधवार (5 अगस्त) को एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास का हिस्सा बन गया. पीएम ने कहा कि इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नए चैप्टर की शुरुआत हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'आज से सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(A) इतिहास का हिस्सा बन गए थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में निर्णायक और नए अध्याय की शुरुआत की. तब से लेकर अब तक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं. चाहे महिलाएं हों या पिछड़ा वर्ग, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, भारत के संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने से आज वे सशक्त हुए हैं.'

पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद

उन्होंने कहा, इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा खास महत्व रखता है, क्योंकि इस साल हमारा देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है. देश एकता के प्रति उनका जीवनभर का समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है. दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हुआ.

Seven years ago, on this day, Articles 370 and 35(A) became history, marking a decisive new chapter in the journey of Jammu and Kashmir as well as Ladakh.



Since then, the lives of the people of J&K and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation. Infrastructure has… — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2026

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : क्या आसमान फट पड़ेगा? मदरसों में वंदे मातरम न गाए जाने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी