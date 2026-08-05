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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP उठाएगी E20 पर सवाल, अभिजीत-सौरव का अब ये है बड़ा प्लान

CJP उठाएगी E20 पर सवाल, अभिजीत-सौरव का अब ये है बड़ा प्लान

CJP Core Committee Meeting: कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन की कोर मीटिंग हो रही है. इस मीटिंग में अभिजीत दीपके और सौरव दास सभी मेंबर्स के साथ मिलकर आगे के मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Aug 2026 12:41 PM (IST)
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जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने अगले प्लान की तैयारी कर रही है. सीजेपी के संस्थापक दो दिन की बैठक करने वाले हैं जिसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होने वाली है. दो दिन का कॉकरोच कॉन्क्लेव होगा. मीटिंग के बाद कल दो बजे सीजेपी के ब्रीफिंग करेगी जिसमें सीजेपी के भविष्य के बारे में बताया जाएगा. साथ ही सोनम वांगचुक को लेकर भी बात की.

सोनम वांगचुक रहेंगे मेंटॉर
सौरव दास ने कहा है कि सोनम वांगचुक हमारे मेंटॉर बने रहेंगे और हम उनसे सलाह लेते रहेंगे. रांची जाने के बारे में भी अभिजीत औ सौरव ने बात की. उन्होंने कहा- हम रांची जरुर जाएंगे. हमारे रांची के साथी वहां गए हुए हैं. जंतर-मंतर पर देशभर का समर्थन आया था, इसलिए देशभर में संगठन बनाने पर चर्चा होगी. भविष्य का रोडमैप तय होगा.

राजनीतिक स्थिति खराब
उन्होंने आगे कहा- हमारे प्रोटेस्ट को केवल शिक्षा के लिए समर्थन नहीं मिला था, सारी संस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ रहा है. राजनीतिक स्थिति खराब है, किसी की सरकार चुनने के बाद शाम को किसी और की हो जाती है. अभी इंडिया को राजनीतिक पार्टी की नहीं, पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है.

ई20 पर होगी चर्चा
अभिजीत ने कहा है कि सीजेपी की बैठक में एथेनॉल मिश्रित ईंधन और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. सीजेपी फिलहाल दबाव बनाने वाले समूह के रूप में काम करेगी, देश को इसकी जरूरत है.

क्या राजनीति में कदम रखेंगे अभिजीत
अभिजीत दीपके ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राजनीति में कदम रखने के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है फिलहाल तुरंत चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि अगर जनता का बहुमत चाहेगा, तो वे पार्टी बनाने पर विचार करेंगे और आगे चलकर लोगों की मांग पर चुनाव भी लड़ेंगे. भारत में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाना सही रास्ता है. भारत को इस समय एक ऐसे जन-आंदोलन की जरूरत है, जो देश के सभी संस्थानों पर लोगों का भरोसा और उनकी जवाबदेही वापस ला सके.

यह भी पढ़ें: 7 साल पहले आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोले PM मोदी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke Saurav Das CJP Core Committee Meeting
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