CJP उठाएगी E20 पर सवाल, अभिजीत-सौरव का अब ये है बड़ा प्लान

जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने अगले प्लान की तैयारी कर रही है. सीजेपी के संस्थापक दो दिन की बैठक करने वाले हैं जिसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होने वाली है. दो दिन का कॉकरोच कॉन्क्लेव होगा. मीटिंग के बाद कल दो बजे सीजेपी के ब्रीफिंग करेगी जिसमें सीजेपी के भविष्य के बारे में बताया जाएगा. साथ ही सोनम वांगचुक को लेकर भी बात की.

सोनम वांगचुक रहेंगे मेंटॉर

सौरव दास ने कहा है कि सोनम वांगचुक हमारे मेंटॉर बने रहेंगे और हम उनसे सलाह लेते रहेंगे. रांची जाने के बारे में भी अभिजीत औ सौरव ने बात की. उन्होंने कहा- हम रांची जरुर जाएंगे. हमारे रांची के साथी वहां गए हुए हैं. जंतर-मंतर पर देशभर का समर्थन आया था, इसलिए देशभर में संगठन बनाने पर चर्चा होगी. भविष्य का रोडमैप तय होगा.

राजनीतिक स्थिति खराब

उन्होंने आगे कहा- हमारे प्रोटेस्ट को केवल शिक्षा के लिए समर्थन नहीं मिला था, सारी संस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ रहा है. राजनीतिक स्थिति खराब है, किसी की सरकार चुनने के बाद शाम को किसी और की हो जाती है. अभी इंडिया को राजनीतिक पार्टी की नहीं, पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है.

ई20 पर होगी चर्चा

अभिजीत ने कहा है कि सीजेपी की बैठक में एथेनॉल मिश्रित ईंधन और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. सीजेपी फिलहाल दबाव बनाने वाले समूह के रूप में काम करेगी, देश को इसकी जरूरत है.

क्या राजनीति में कदम रखेंगे अभिजीत

अभिजीत दीपके ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राजनीति में कदम रखने के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है फिलहाल तुरंत चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि अगर जनता का बहुमत चाहेगा, तो वे पार्टी बनाने पर विचार करेंगे और आगे चलकर लोगों की मांग पर चुनाव भी लड़ेंगे. भारत में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाना सही रास्ता है. भारत को इस समय एक ऐसे जन-आंदोलन की जरूरत है, जो देश के सभी संस्थानों पर लोगों का भरोसा और उनकी जवाबदेही वापस ला सके.

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