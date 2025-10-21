Lawrence Bishnoi-Rohit Godara: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुडे होने के आरोपों को लेकर रोहित गोदारा और लॉरेंस के परिवार के बीच बढ़ती तनातनी सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई है.

लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई तथा गैंग सदस्य हैरी बॉक्सर के ऑडियो संदेशों में रोहित गोदारा को चेतावनी और जान से मारने तक की धमकी दी गई है. पुलिस एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार आरजू और हैरी अमेरिका में मौजूद हैं.

'हथियार से दिया जाएगा जवाब'

आरजू बिश्नोई ने एक ऑडियो में कहा कि रोहित गोदारा बिना वजह लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपनी पहचान बना रहा है. आरजू के मुताबिक, असल में गैंग वह और हैरी बॉक्सर चला रहे हैं. उसने कहा कि सोशल मीडिया पर जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, उनका जवाब पोस्ट से नहीं बल्कि हथियार से दिया जाएगा. ऑडियो में आरजू ने रोहित को चेतावनी दी और कहा कि जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हैरी बॉक्सर ने जारी किया बयान

हैरी बॉक्सर ने अपने ऑडियो संदेश में रोहित के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उसने दावा किया कि वह जिस घटना के समय पर आरोप लगाया जा रहा है, वहां मौजूद ही नहीं था. हैरी ने कहा कि किसी गरीब युवा की हत्या का इल्जाम उस पर लगाना गलत है और रोहित का लक्ष्य सिर्फ फेम पाना है. हैरी ने कहा कि वह सुरक्षित है और रोहित को सोच समझ कर अपनी लोकेशन बताने को कहा, वरना मिलता तो परख जाएगा कि कौन नपुंसक है और कौन मर्द है.

'रोहित को कहा गद्दार'

दोनों ऑडियो में आरजू और हैरी ने रोहित को गद्दार कहा और उसे सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी देते हुए कहा कि वे उसकी समाप्ति कर देंगे. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर रोहित द्वारा जो नाम जोड़े जाते हैं, उन पर गहरी आगाही जताई और कहा कि वे अपने साथ जुड़े लोगों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं.

एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि आरजू और हैरी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर सार्वजनिक धमकियों और कथित आपराधिक बयानबाजी के मद्देनजर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच तथा पब्लिक सेब्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जाने की संभावना है.