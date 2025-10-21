हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हथियार से दिया जाएगा जवाब' बिश्नोई गैंग के आरजू और हैरी की रोहित गोदारा को खुली धमकी, अमेरिका से गरजी गैंगवार की गूंज

'हथियार से दिया जाएगा जवाब' बिश्नोई गैंग के आरजू और हैरी की रोहित गोदारा को खुली धमकी, अमेरिका से गरजी गैंगवार की गूंज

Lawrence Bishnoi-Rohit Godara: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने के आरोपों को लेकर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के बीच सोशल मीडिया पर विवाद खुलकर सामने आ गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

Lawrence Bishnoi-Rohit Godara: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुडे होने के आरोपों को लेकर रोहित गोदारा और लॉरेंस के परिवार के बीच बढ़ती तनातनी सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई है. 

लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई तथा गैंग सदस्य हैरी बॉक्सर के ऑडियो संदेशों में रोहित गोदारा को चेतावनी और जान से मारने तक की धमकी दी गई है. पुलिस एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार आरजू और हैरी अमेरिका में मौजूद हैं.

'हथियार से दिया जाएगा जवाब'

आरजू बिश्नोई ने एक ऑडियो में कहा कि रोहित गोदारा बिना वजह लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपनी पहचान बना रहा है. आरजू के मुताबिक, असल में गैंग वह और हैरी बॉक्सर चला रहे हैं. उसने कहा कि सोशल मीडिया पर जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, उनका जवाब पोस्ट से नहीं बल्कि हथियार से दिया जाएगा. ऑडियो में आरजू ने रोहित को चेतावनी दी और कहा कि जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हैरी बॉक्सर ने जारी किया बयान

हैरी बॉक्सर ने अपने ऑडियो संदेश में रोहित के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उसने दावा किया कि वह जिस घटना के समय पर आरोप लगाया जा रहा है, वहां मौजूद ही नहीं था. हैरी ने कहा कि किसी गरीब युवा की हत्या का इल्जाम उस पर लगाना गलत है और रोहित का लक्ष्य सिर्फ फेम पाना है. हैरी ने कहा कि वह सुरक्षित है और रोहित को सोच समझ कर अपनी लोकेशन बताने को कहा, वरना मिलता तो परख जाएगा कि कौन नपुंसक है और कौन मर्द है.

'रोहित को कहा गद्दार'

दोनों ऑडियो में आरजू और हैरी ने रोहित को गद्दार कहा और उसे सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी देते हुए कहा कि वे उसकी समाप्ति कर देंगे. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर रोहित द्वारा जो नाम जोड़े जाते हैं, उन पर गहरी आगाही जताई और कहा कि वे अपने साथ जुड़े लोगों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं.

एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि आरजू और हैरी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर सार्वजनिक धमकियों और कथित आपराधिक बयानबाजी के मद्देनजर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच तथा पब्लिक सेब्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जाने की संभावना है.

Published at : 21 Oct 2025 10:25 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi Rohit Godara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें
जनरल नॉलेज
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
हेल्थ
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
शिक्षा
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget