अभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुआ विरोध-प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया है. सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में देशभर से हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था. करीब एक महीना तक चले इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने युवाओं और छात्रों की मांगों को मान लिया. दिल्ली में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करके अभिजीत दीपके की पहचान युवा नेता के तौर पर हो चुकी है. इस बीच उनकी शादी को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है.

अभिजीत दीपके की मां ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद उनकी शादी के लिए कई रिश्ते आ रहे हैं. टीवी9 मराठी को दिए इंटरव्यू में उनके पैरेंट्स से जब पूछा गया कि अभिजीत की शादी कब करा रहे हैं तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद से ही शादी के लिए रिश्ता कराने के लिए कई फोन आ रहे हैं.

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अभिजीत की कब होगी शादी?

अभिजीत की मां ने कहा, 'उसकी शादी के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं. रिश्ते तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं. हालांकि शादी जब होनी होगी, तब देखी जाएगी. पहले उन्हें इन सब चीजों से बाहर आने दीजिए.'

मां को कैसी बहू चाहिए?

दीपके की मां से जब पूछा गया कि उन्हें कैसी बहू पसंद है, तो उन्होंने कहा, 'पहले मैं चाहती थी कि बहू एकदम सीधी-सादी हो, लेकिन अब अभिजीत जिस मुकाम पर पहुंच गया है. उसके बाद उसे अपनी जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है. हम तो बस उसके फैसले का समर्थन करेंगे. पहले जैसा जमाना अब नहीं रहा कि मां-पिता ने कह दिया जिस लड़की से शादी करने को, उससे हो गई. आजकल के बच्चों की सोच अलग है.'

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कौन हैं अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और अध्यक्ष हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया था. देखते ही देखते उनके इस अकाउंट पर बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर हो गए. इसके बाद उन्होंने नीट पेपर लीक और उससे प्रभावित छात्रों के सुसाइड का मुद्दा बनाया और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अपील की. इस आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक को बनाया गया था, जो कि 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे. उन्हें दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया.