#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?

अभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?

अभिजीत की मां ने कहा, 'उसकी शादी के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं. रिश्ते तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं. हालांकि शादी जब होनी होगी, तब देखी जाएगी. उसे इन चीजों से बाहर आने दीजिए.'

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 27 Jul 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुआ विरोध-प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया है. सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में देशभर से हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था. करीब एक महीना तक चले इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने युवाओं और छात्रों की मांगों को मान लिया. दिल्ली में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करके अभिजीत दीपके की पहचान युवा नेता के तौर पर हो चुकी है. इस बीच उनकी शादी को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है. 

अभिजीत दीपके की मां ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद उनकी शादी के लिए कई रिश्ते आ रहे हैं. टीवी9 मराठी को दिए इंटरव्यू में उनके पैरेंट्स से जब पूछा गया कि अभिजीत की शादी कब करा रहे हैं तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद से ही शादी के लिए रिश्ता कराने के लिए कई फोन आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन

अभिजीत की कब होगी शादी?

अभिजीत की मां ने कहा, 'उसकी शादी के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं. रिश्ते तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं. हालांकि शादी जब होनी होगी, तब देखी जाएगी. पहले उन्हें इन सब चीजों से बाहर आने दीजिए.'

मां को कैसी बहू चाहिए?

दीपके की मां से जब पूछा गया कि उन्हें कैसी बहू पसंद है, तो उन्होंने कहा, 'पहले मैं चाहती थी कि बहू एकदम सीधी-सादी हो, लेकिन अब अभिजीत जिस मुकाम पर पहुंच गया है. उसके बाद उसे अपनी जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है. हम तो बस उसके फैसले का समर्थन करेंगे. पहले जैसा जमाना अब नहीं रहा कि मां-पिता ने कह दिया जिस लड़की से शादी करने को, उससे हो गई. आजकल के बच्चों की सोच अलग है.'

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के बाद इन 3 राज्यों में बवाल, शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग

कौन हैं अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और अध्यक्ष हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया था. देखते ही देखते उनके इस अकाउंट पर बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर हो गए. इसके बाद उन्होंने नीट पेपर लीक और उससे प्रभावित छात्रों के सुसाइड का मुद्दा बनाया और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अपील की. इस आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक को बनाया गया था, जो कि 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे. उन्हें दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था. बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?
अभिजीत दीपके करेंगे शादी, आए रिश्ते, मां ने बताया कैसी बहू चाहिए?
इंडिया
डार्क वेब से ड्रग्स, बिटकॉइन से काली कमाई! बनमीत सिंह और उनकी पत्नी तलब
डार्क वेब से ड्रग्स, बिटकॉइन से काली कमाई! बनमीत सिंह और उनकी पत्नी तलब
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, विपक्ष का हंगामा
LIVE: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, विपक्ष का हंगामा
इंडिया
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
विश्व
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
एग्रीकल्चर
घर पर ही आसानी से उगाएं लहसुन, हर चटनी में आएगा जबर्दस्त स्वाद
घर पर ही आसानी से उगाएं लहसुन, हर चटनी में आएगा जबर्दस्त स्वाद
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget