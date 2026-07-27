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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडार्क वेब से ड्रग्स, बिटकॉइन से काली कमाई! बनमीत सिंह और उनकी पत्नी तलब

डार्क वेब से ड्रग्स, बिटकॉइन से काली कमाई! बनमीत सिंह और उनकी पत्नी तलब

जांच में सामने आया कि बनमीत सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर फर्जी पहचान के जरिए ड्रग सिंडिकेट चलाया और 8,088 से अधिक बिटकॉइन कमाए हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 27 Jul 2026 11:11 AM (IST)
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डार्क वेब के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी और करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सफेद करने के चर्चित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तेज हो गई है. देहरादून की पीएमएलए विशेष अदालत ने आरोपी बनमीत सिंह और उसकी पत्नी अमरप्रीत कौर चावला के खिलाफ दाखिल आरोपपत्रों का संज्ञान लेते हुए दोनों को 7 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है. जांच के मुताबिक ड्रग सिंडिकेट से हुई कमाई के बदले आरोपियों ने 8,088 से अधिक बिटकॉइन हासिल किए थे.

अमेरिकी एजेंसियों की सूचना से खुला मामला

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब अमेरिकी जांच एजेंसियों ने भारतीय अधिकारियों को डार्क वेब के जरिए संचालित इस नेटवर्क की जानकारी दी. इसके बाद भारत सरकार ने मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपी. जांच शुरू होने पर इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

डार्क वेब पर फर्जी पहचान से चल रहा था गिरोह

ईडी की जांच में सामने आया कि बनमीत सिंह अपने भाई परविंदर सिंह के साथ मिलकर डार्क वेब पर फर्जी पहचान बनाकर "सिंह ऑर्गेनाइजेशन" के नाम से ड्रग तस्करी का नेटवर्क चला रहा था. जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे ड्रग सिंडिकेट से हुई बिक्री के बदले आरोपियों ने 8,088 से अधिक बिटकॉइन कमाए. बनमीत सिंह को अमेरिका की अदालत पहले ही ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा सुना चुकी है.

ये भी पढ़ें: CAA से किसान आंदोलन तक... 12 साल की मोदी सरकार में पहला इस्तीफा, भारी बवाल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ना पड़ा पद

11 करोड़ रुपये की विदेशी रकम का मिला सुराग

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच आरोपी और उसके परिजनों के बैंक खातों में करीब 11 करोड़ रुपये की विदेशी राशि आई. हालांकि जांच में इस रकम का कोई वैध स्रोत नहीं मिला. एजेंसी का दावा है कि यह धन अवैध गतिविधियों से अर्जित किया गया था.

पत्नी पर काले धन को ठिकाने लगाने का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक बनमीत सिंह की पत्नी अमरप्रीत कौर चावला ने नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदकर इस अवैध धन को वैध दिखाने में अहम भूमिका निभाई. ईडी का कहना है कि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में अमरप्रीत भी बनमीत सिंह के बराबर की भागीदार है.

करीब 29.67 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

ईडी अब तक इस मामले में करीब 29.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है. इनमें अमरप्रीत कौर के नाम पर मिली करीब 29 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है. एजेंसी का कहना है कि यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदी गई थी.

बचाव पक्ष ने अदालत में क्या दलील दी?

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि बनमीत सिंह को अमेरिका की अदालत पहले ही इसी मामले में सजा सुना चुकी है, इसलिए भारत में उसी मामले में दोबारा मुकदमा चलाना उचित नहीं है. पीएमएलए विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पीएमएलए के तहत अलग और स्वतंत्र अपराध है. यदि विदेश में अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल भारत में किया गया है, तो उसके लिए यहां अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है. अदालत ने बनमीत सिंह और अमरप्रीत कौर चावला को 7 अगस्त को देहरादून स्थित पीएमएलए विशेष अदालत में पेश होने का समन जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला करेगी.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 11:11 AM (IST)
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