Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इस घटना से नेशनल पुलिस अकादमी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है।

हैदराबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) में एक महिला IPS ट्रेनी ने अपने साथी IPS प्रोबेशनर उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. महिला अधिकारी का आरोप है कि रेड्डी ने चाकू की नोक पर धमकाया और उनके प्राइवेट वीडियो फैलाए, जिसके बाद हैदराबाद के अट्टापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

क्या है पूरा मामला?

हैदराबाद के अट्टापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रोबेशन पर चल रहे दो IPS ट्रेनी से जुड़ी है. महिला अधिकारी का आरोप है कि रेड्डी ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे, भद्दी भाषा में गाली-गलौज की, उन्हें एक कमरे में ले गए, उनकी गर्दन पर चाकू रखा, प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए और बाद में वे वीडियो उनके पति को भेज दिए, जिसके कारण उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा.

ट्रेनी अधिकारी ने क्या लगाए आरोप?

अपनी लिखित शिकायत में, ट्रेनी अधिकारी ने बताया कि रेड्डी ने उन्हें बार-बार अश्लील तरीके से मैसेज किए और अपमानजनक टिप्पणियों से बेइज्जत किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेड्डी ने उन्हें एकेडमी कैंपस के एक कमरे में जबरदस्ती बुलाया, गर्दन पर चाकू रखकर धमकाया और उनकी मर्जी के बिना प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए, जिन्हें बाद में उनके पति को भेज दिया गया.

पुलिस ने मामले में शुरू की जांच

शिकायत के आधार पर, अट्टापुर पुलिस ने ट्रेनी IPS अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. जांच करने वाले अधिकारी शिकायत में बताए गए मैसेज और वीडियो की जांच कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे शिकायत करने वाली महिला, आरोपी और एकेडमी के संभावित गवाहों के बयान दर्ज करेंगे.

इन आरोपों से प्रतिष्ठित नेशनल पुलिस एकेडमी में हलचल मच गई है, जहां देश के लिए भविष्य के IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है. पता चला है कि सीनियर अधिकारी जांच पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह मामला भारत के टॉप पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में से एक में सुरक्षा, व्यवहार और उत्पीड़न से निपटने के आंतरिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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