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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अवैध हिरासत में हूं, लेकिन उपवास...'; सोनम वांगचुक ने बताया कब और कैसे तोड़ेंगे अनशन, रखी 3 शर्तें

'अवैध हिरासत में हूं, लेकिन उपवास...'; सोनम वांगचुक ने बताया कब और कैसे तोड़ेंगे अनशन, रखी 3 शर्तें

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखी हैं. उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को हड़ताल खत्म करने की बात कही थी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है. सोमवार (20 जुलाई) को उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक लेटर शेयर किया गया है, जिसमें तीन शर्तें रखी गई हैं. वांगचुक का कहना है कि इनमें से किसी भी एक शर्त के पूरा होने पर वे भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.

सोनम वांगचुक ने एक लेटर लिखा है, जिसमें सारी बातें कही हैं. उन्होंने लिखा, 'प्रिय दोस्तों और साथियों, 'आपमें से कई लोगों ने पूछा है कि मैं भूख हड़ताल कब खत्म करूंगा. जैसा कि समर्थकों को पहले भी बताया गया था, मैं 20 जुलाई को भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा.'

वांगचुक ने इसके लिए तीन शर्तें रखी हैं. 

  • अगर सरकार शिक्षा प्रणाली में हालिया नाकामियों- जैसे पेपर लीक- की जिम्मेदारी लेती है.
    या...
  • मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, या
  • अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर उपरोक्त आश्वासन दें.

वांगचुक ने लेटर के अंत में लिखा, 'सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी से, जहां मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है.'

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर तीन लेयर में बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे जबरदस्ती हटा दिया. अहम बात यह भी है कि सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है. इसी वजह से पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें : अमेरिकी हमले से दहल उठा ईरान, चाबहार से हॉर्मुज तक भीषण धमाके, लगातार 9वीं रात हुआ अटैक

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Breaking News Abp News INDIA
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