हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAndhra Pradesh: नशे के लिए कर दी मजदूर की हत्या, मांगे थे 10 रुपए, इनकार करने पर गोद दिया चाकू

Andhra Pradesh: नशे के लिए कर दी मजदूर की हत्या, मांगे थे 10 रुपए, इनकार करने पर गोद दिया चाकू

Andhra Pradesh News: विजयवाड़ा में शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने दस रुपये न देने पर चाकू से हमला कर एक गरीब मिस्त्री की हत्या कर दी. जानें पूरा मामला.

By : तेलगू डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 05:06 PM (IST)
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. शहर के बीचों-बीच केवल दस रुपये के लिए एक नाबालिग ने चाकू मारकर एक गरीब मजदूर की हत्या कर दी. यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि नशे की बढ़ती लत और युवाओं के भटकाव की खतरनाक तस्वीर भी दिखाती है.

चिट्टीनगर इलाके में खून-खराबा

यह सनसनीखेज वारदात गुरुवार रात करीब 11:30 बजे विजयवाड़ा के न्यू पेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत चिट्टीनगर में लौकिक बार के पास हुई. रात का वक्त था और ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे. इसी दौरान प्रसाद नाम का एक नाबालिग, जो शराब के नशे में धुत था, शराब खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर सड़क से गुजर रहे लोगों से पैसे मांग रहा था.

उसी समय तातब्बाई नाम का एक बुजुर्ग मिस्त्री काम खत्म कर घर लौट रहा था. नशे में धुत नाबालिग ने उससे दस रुपये मांगे. दिनभर मेहनत करने के बाद थका-हारा तातब्बाई जब पैसे देने से मना कर दिया, तो नाबालिग को यह बात नागवार गुजरी. मामूली से इनकार ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया.

चाकू से किया बेरहमी से हमला

गुस्से और नशे में अंधे नाबालिग ने अपने पास रखा चाकू निकाला और तातब्बाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. शांत रात में हुई इस घटना की किसी को भनक तक नहीं लगी. गंभीर रूप से घायल तातब्बाई खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े.

तातब्बाई गुंटूर जिले के मंगलागिरी स्थित नूलकपेट इलाके के रहने वाले थे. वे काम की तलाश में विजयवाड़ा आए थे और मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे. एक साधारण मजदूर, जिसे रोज मेहनत करनी पड़ती थी, उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि दस रुपये न देने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही न्यू पेट पुलिस मौके पर पहुंची और घायल तातब्बाई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गईं. इसी बीच मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब आरोपी नाबालिग खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया.               

Published at : 19 Dec 2025 05:06 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh News Vijayawada News
