Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय कोहरा पड़ रहा है. सुबह और शाम काफी ठंडी हो गई है. आज और कल के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 20 से 22 दिसंबर तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री का इजाफा हुआ है. राज्य में सबसे ठंडा नवांशहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा. पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में कोहरे का स्तर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया. इस दौरान, चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने बढ़ते प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है. हालांकि, चंडीगढ़ मौसम विभाग पहले ही मौसम संबंधी सलाह जारी कर चुका है.

तेज हवाओं ने कम किया प्रदूषण

मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की गति थोड़ी बढ़ी है, जिससे प्रदूषण और कोहरे में थोड़ी कमी आई है. एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है. विभाग ने आज शहरों को दो श्रेणियों में बांटा है.

अमृतसर, तरनतारन, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, नवांशहर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर और मानसा जिलों में विभिन्न स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान

20 से 22 दिसंबर के बीच राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. 18 से 19 दिसंबर और 23 से 24 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं रहेगा, जिसके बाद उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.