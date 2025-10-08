प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में छह लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'X' पर एक पोस्ट में लिखा, 'आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में दुर्घटना के कारण जान-माल की हानि काफी दुखद है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

पटाखा निर्माण कार्य के दौरान अचानक लगी आग

बुधवार दोपहर आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले के कोमारिपालेम गांव में स्थित लक्ष्मी गणपति पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, जब मजदूर फैक्ट्री में पटाखा निर्माण का काम कर रहे थे, तभी ये आग लगी. आग इतनी तेज फैली कि मजदूर बाहर नहीं निकल सके. हादसे का दृश्य काफी भयानक था.

घटना के तुरंत बाद पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी और फायर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके. घायलों को तुरंत राजमहेंद्रवरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. साथ ही प्रशासन अब मृतकों की पहचान में जुटा है.

सीएम नायडू ने पीड़ितों को दी सांत्वना

घटना को लेकर सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने दुख जाहिर किया. उन्होंने रायावरम स्थित पटाखा निर्माण फैक्ट्री में लगी आग के संबंध में अधिकारियों से जानकारी दी. सीएम ने ‘X’ पर एक पोस्ट में हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से दुर्घटना के कारण, वर्तमान स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी मांगी.

सीएम नायडू ने लिखा, 'कोनसीमा जिले के रायावरम में बने पटाखा निर्माण केंद्र में आग की घटना ने सभी को झकझोर दिया है. इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिसे सुनकर काफी दु:ख हुआ. मैंने अधिकारियों से दुर्घटना को लेकर राहत उपाय और चिकित्सा सहायता के बारे में बात की है.

सीएम का अधिकारियों को निर्देश

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद घटनास्थल पर जाकर राहत कार्यों में जानकारी लें. घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं. पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी.'

