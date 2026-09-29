भारत के स्टील्थ फाइटर बनाने की रेस से HAL बाहर क्यों? रक्षा सचिव ने बताया कारण

भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के प्रोटोटाइप बनाने की दौड़ से सरकारी विमान निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) बाहर हो गया है. रक्षा सचिव आरके सिंह ने बताया कि HAL कुछ सामान्य तकनीकी मानकों को पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण उसे इस परियोजना के लिए योग्य नहीं माना गया. यह पहली बार है जब HAL को किसी स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना से बाहर रखा गया है.

रक्षा सचिव बोले- कुछ सामान्य तकनीकी मानक पूरे नहीं कर पाया HAL

NDTV को दिए एक इंटरव्यू के दौरान आरके सिंह ने कहा कि HAL कुछ 'फेयरली रूटीन टेक्निकल ग्राउंड्स' यानी सामान्य तकनीकी मानकों पर योग्य नहीं ठहरा. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे तकनीकी मानक या शर्तें वास्तव में क्या थीं. फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि AMCA के लिए रुचि दिखाने वाले सात समूहों में से केवल तीन ही अनिवार्य तकनीकी और वित्तीय मानकों पर खरे उतरे. HAL ने दो छोटी कंपनियों के साथ मिलकर बोली लगाई थी, लेकिन वह योग्य नहीं हो सका.

निजी क्षेत्र के लिए पहली बार खोला गया लड़ाकू विमान निर्माण

रक्षा मंत्रालय ने AMCA के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को भी मौका देने का फैसला किया है. रक्षा सचिव के मुताबिक, इसका उद्देश्य देश में लड़ाकू विमानों की दूसरी उत्पादन लाइन तैयार करना है, ताकि विमान निर्माण के लिए किसी एक संस्था पर पूरी तरह निर्भरता न रहे. मई 2026 में रक्षा मंत्रालय ने तीन चुने गए दावेदारों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी आरएफपी जारी किया था. इसके तहत कंपनियों से परियोजना को पूरा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव मांगे गए हैं.

तीन कंपनियां और समूह अब दौड़ में

AMCA के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए अब तीन दावेदार मैदान में हैं. इनमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, एलएंडटी-बेल-डायनामेटिक समूह और भारत फोर्ज-बेमल-डेटा पैटर्न्स समूह शामिल हैं. सरकार इस परियोजना के प्रोटोटाइप चरण के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये का पूरा वित्तपोषण कर रही है. चुनी जाने वाली कंपनी को पांच उड़ने वाले प्रोटोटाइप और एक संरचनात्मक परीक्षण विमान तैयार करना होगा. इसके लिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ उत्पादन और परीक्षण व्यवस्था विकसित की जानी है.

पहला AMCA प्रोटोटाइप सितंबर 2028 में उड़ने की उम्मीद

योजना के मुताबिक पहला प्रोटोटाइप करीब 30 महीने में पहली उड़ान भरने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जाना है. सभी पांच उड़ने वाले प्रोटोटाइप 64 महीने के भीतर तैयार करने और 84 महीने में करीब 1,800 परीक्षण उड़ानें पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. डिजाइन की जिम्मेदारी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास रहेगी. रक्षा सचिव आरके सिंह ने उम्मीद जताई कि AMCA का पहला प्रोटोटाइप सितंबर 2028 में पहली उड़ान भर सकता है. शुरुआती प्रोटोटाइप में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के एफ414 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे. यही इंजन तेजस एमके-2 के लिए भी प्रस्तावित हैं.

यह भी पढ़िएः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

भारत के पास अभी कोई स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं

AMCA को भारत के पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य रडार से बचने की क्षमता वाले आधुनिक लड़ाकू विमान को देश में विकसित करना है. फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई रडार-रोधी स्टील्थ लड़ाकू विमान सेवा में नहीं है. रूस से सीमित संख्या में सुखोई-57 विमानों की संभावित खरीद पर भी विचार किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय AMCA को अपनी प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में शामिल कर रहा है. चीन के पास जे-20 और जे-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बीच भारत के लिए स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का विकास अहम परियोजना माना जा रहा है.





