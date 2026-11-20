प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार (21 नवंबर) को पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में स्थित IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे, बिहार के वैशाली जिले में 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौशल विकास से जुड़े अहम कार्यक्रम कौशल दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे.

उन्होंने अपने आगामी राज्यों के दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी है. X पोस्ट में पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान को भी साझा किया.

PMO ने प्रधानमंत्री के शेड्यूल की दी जानकारी

Will be attending programmes in West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh tomorrow, 21st November. They include: Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur (West Bengal). Dedication and laying of foundation stone of key development works worth over Rs. 34,000 crore in Vaishali (Bihar). Kaushal Deekshant Samaroh, an important programme of skill development, in Lucknow (Uttar Pradesh). https://t.co/yS2CHkJLGq https://t.co/AfcegrM90C — Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2026

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (21 नवंबर) को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. सुबह करीब 9:45 बजे पीएम मोदी IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे. साथ ही, वे संस्थान की 75 सालों की यात्रा के प्रतीक के रूप में 75 छात्रों से संवाद भी करेंगे.

बिहार को मिलेगी 34,470 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

इसके बाद वे बिहार जाएंगे, जहां वैशाली में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी दोपहर करीब 1:15 बजे वैशाली में नीतीश सेतु का दौरा करेंगे. फिर दोपहर करीब 2 बजे वे वैशाली में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

ये परियोजनाएं सड़क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं. इनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है.

फिर पीएम मोदी अपने तीन राज्यों के दौरे के अंतिम पड़ाव में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 5:30 बजे वे गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. साथ ही, वे इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

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