CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होगी. पार्टी अध्यक्ष खरगे की अगुवाई में होने वाली बैठक में SIR सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी.

वहीं मुंबई में आज शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उद्धव की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी संयुक्त रूप से 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में मोर्चा निकालेगी.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी. इसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने और उनके फैसलों पर रोक की मांग की गई है.

एसआईआर विवाद में नया खुलासा

इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR के नोटिस फेज़ में ECINet सॉफ्टवेयर में चार बदलावों की मांग की है.

चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) को ज्यादा अधिकार देने की मांग की है. CEO ने मांग की है कि EROs को सुनवाई के बाद लॉजिकल विसंगतियों वाले मामलों पर फैसला लेने की इजाजत दी जाए. बता दें कि यही मांग पहले दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी उठाई थी.

23 सितंबर को एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई बार आपत्तियां जताई थी और इसे नजरअंदाज कर दिया गया.

बीजेपी का जवाब

विपक्ष के आरोपों पर सोमवार को बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह हताशा और निराशा है. यही कांग्रेस के लोग जब केरल में चुनाव जीतते हैं, तो दिन इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है. जिस दिन तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है. पश्चिम बंगाल में जब हारते हैं, तब वह इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाता है.

पटना में JD(U) के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जीतने पर एक तरह के पैमाने अपनाना और हारने पर किसी और को दोष देना, असल में राहुल गांधी की आदत है. जब भी वह किसी राज्य में जीतते हैं, तो कभी भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल नहीं उठाते हैं. लेकिन जब उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है, तो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, वह चुनाव आयोग पर ही हमला करते रहते हैं.

इससे पहले ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया. वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) दो अक्टूबर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में आंदोलन शुरू करेगी.

ग्राउंड पर खुद राहुल गांधी

कल ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में एसआईआर को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए यमुना किनारे बेला एस्टेट पहुंचे. यहां उन्होंने दावा किया कि यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं. SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए. ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं. 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं.

इस दौरान उन्होंने एसडीएम से भी बात की. उन्होंने कहा कि आपको दूसरे तरीके से देखूंगा. राहुल गांधी ने जब SDM को फोन किया तो अधिकारी कांग्रेस सांसद को जवाब नहीं दे पा रहे थे. इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि आप अपना नाम और पद बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से देखूंगा.