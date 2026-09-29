Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा खुला रहेगा. कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि राहुल गांधी भ्रम न फैलाएं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होगी. पार्टी अध्यक्ष खरगे की अगुवाई में होने वाली बैठक में SIR सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी. 

वहीं मुंबई में आज शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उद्धव की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी संयुक्त रूप से 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में मोर्चा निकालेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'ज्ञानेश कुमार और उनके बॉस...', पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का ओपन लेटर
'ज्ञानेश कुमार और उनके बॉस...', पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का ओपन लेटर
इंडिया
टीवी शो राइज एंड फॉल में मारपीट के बाद बोले शहजाद पूनावाला- ‘गिरा सकते हैं, लेकिन...’
टीवी शो राइज एंड फॉल में मारपीट के बाद बोले शहजाद पूनावाला- ‘गिरा सकते हैं, लेकिन...’
इंडिया
'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया
'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया
इंडिया
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी. इसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने और उनके फैसलों पर रोक की मांग की गई है.

एसआईआर विवाद में नया खुलासा

इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR के नोटिस फेज़ में ECINet सॉफ्टवेयर में चार बदलावों की मांग की है.

चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) को ज्यादा अधिकार देने की मांग की है. CEO ने मांग की है कि EROs को सुनवाई के बाद लॉजिकल विसंगतियों वाले मामलों पर फैसला लेने की इजाजत दी जाए. बता दें कि यही मांग पहले दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी उठाई थी. 

23 सितंबर को एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई बार आपत्तियां जताई थी और इसे नजरअंदाज कर दिया गया.

बीजेपी का जवाब

विपक्ष के आरोपों पर सोमवार को बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह हताशा और निराशा है. यही कांग्रेस के लोग जब केरल में चुनाव जीतते हैं, तो दिन इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है. जिस दिन तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है. पश्चिम बंगाल में जब हारते हैं, तब वह इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाता है.

पटना में JD(U) के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जीतने पर एक तरह के पैमाने अपनाना और हारने पर किसी और को दोष देना, असल में राहुल गांधी की आदत है. जब भी वह किसी राज्य में जीतते हैं, तो कभी भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल नहीं उठाते हैं. लेकिन जब उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है, तो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, वह चुनाव आयोग पर ही हमला करते रहते हैं.

इससे पहले ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया. वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) दो अक्टूबर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में आंदोलन शुरू करेगी.

ग्राउंड पर खुद राहुल गांधी

कल ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में एसआईआर को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए यमुना किनारे बेला एस्टेट पहुंचे. यहां उन्होंने दावा किया कि यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं. SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए. ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं. 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं.

इस दौरान उन्होंने एसडीएम से भी बात की. उन्होंने कहा कि आपको दूसरे तरीके से देखूंगा. राहुल गांधी ने जब SDM को फोन किया तो अधिकारी कांग्रेस सांसद को जवाब नहीं दे पा रहे थे. इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि आप अपना नाम और पद बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से देखूंगा.

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray राज ठाकरे ECI CEC Nitin Nabin Breaking News Abp News Gyanesh Kumar CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ज्ञानेश कुमार और उनके बॉस...', पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का ओपन लेटर
'ज्ञानेश कुमार और उनके बॉस...', पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का ओपन लेटर
इंडिया
टीवी शो राइज एंड फॉल में मारपीट के बाद बोले शहजाद पूनावाला- ‘गिरा सकते हैं, लेकिन...’
टीवी शो राइज एंड फॉल में मारपीट के बाद बोले शहजाद पूनावाला- ‘गिरा सकते हैं, लेकिन...’
इंडिया
'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया
'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया
इंडिया
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
बिहार
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई इलाकों में घुसा पानी
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई गावों में घुसा पानी
इंडिया
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
विश्व
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
शिक्षा
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget