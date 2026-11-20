भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेटा के हैदराबाद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इसके साथ ही युवा कांग्रेस के नेताओं ने मेटा के मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किए हैं. उनका आरोप है कि कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं. साथ ही IYC ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बीजेपी-आरएसएस और मेटा पर मीम बनाकर तंज करने की कोशिश की.

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अकाउंट सस्पेन्ड किए जाने का आरोप लगाते हुए हैदराबाद स्थित मेटा के प्रमुख ऑफिस में घुस कर तोड़-फोड़ और नारेबाजी की. मामले को बढ़ता देख हैदराबाद पुलिस ने 21 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने फर्नीचर और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया.

IYC कार्यकर्ताओं ने मेटा के ऑफिस में की तोड़-फोड़

युवा कांग्रेस के नेताओं का एक समूह अपने संगठन के झंडे लेकर परिसर में दाखिल हुआ और "मेटा डाउन डाउन" के नारे लगाए. उनके हाथों में कुछ तख्तियां भी थीं, जिन पर लिखा था, "अरे मेटा, थोड़ी हिम्मत दिखाओ. BJP-RSS की चापलूसी मत करो." जब प्रदर्शनकारी कार्यालय में घुसे, तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए. यूथ कांग्रेस के नेताओं ने परिसर में रखे गमलों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया. बाद में इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए.

उन्होंने आरोप लगाया कि "मेटा ने पहले IYC अध्यक्ष उदयभानु और बाद में IYC प्रभारी मनीष शर्मा दोनों के Instagram अकाउंट कुछ ही घण्टों में भारत में बंद कर दिए. साथ ही कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, संघियों की मर्जी से नहीं. भारत में अगर धंधा करना है तो भारत के लोगों की आवाज बनना पड़ेगा, भाजपा की नही. अब अदालत में भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी."

पहले IYC अध्यक्ष @UdayBhanuIYC, और अब IYC प्रभारी @ManishSharmaIYC , कुछ ही घण्टों में दोनों के Instagram अकाउंट भारत में बंद! @Meta, प्लेटफॉर्म हो या भाजपा के दलाल? ये देश संविधान से चलेगा, संघियों की मर्ज़ी से नहीं। भारत में अगर धंधा करना है तो भारत के लोगों की आवाज बनना पड़ेगा, भाजपा की नही। अब अदालत में भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी। See you in the courts. See you on the streets, Meta. छोड़ेंगे नहीं! — Indian Youth Congress (@IYC) November 19, 2026

मेटा को 7 दिन का अल्टीमेटम

यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा कि "जब यूथ कांग्रेस सवाल उठाती है, तो बीजेपी असहज हो जाती है. जब उनकी(IYC) आवाज तेज होती है, तो मेटा को चुनिंदा पोस्ट हटाने को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है. जब IYC सड़कों पर उतरती है, तो अकाउंट अचानक बहाल कर दिए जाते हैं. IYC को चुप नहीं कराया जा सकता.

IYC के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भी प्रदर्शन किया जिसकी जानकारी देते हुए 'X' पर लिखा, मुंबई में META के दफ्तर तक पहुंच गई यूथ कांग्रेस! META, BJP की चापलूसी और विपक्षी आवाजों को दबाना बंद करो! 7 दिन का वक्त है! विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और स्वतंत्र क्रिएटर्स के अकाउंट्स से पाबंदियां हटाओ! वरना देशभर में META के दफ्तरों के बाहर विरोध और तेज होगा! कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी!