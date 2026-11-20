कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. चुनाव में वोट चोरी और SIR के जरिए करीब 13 करोड़ लोगों के नाम कटाने के आरोप में इस्तीफे की मांग कर रहे थे. हालांकि, बाद में पीस बॉन्ड भरने के बाद से CJP के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं. फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका है. हालांकि, इस मामले पर CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने वरिष्ठ पत्रकर अजीत अंजुम के ऑफियल यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में सच्चाई बताई.

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि हमलोग लगातार ग्राउंड पर है. हम लोग बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़े हैं. कल परसों मैं हरियाणा के दौरे पर था. सौरव दिल्ली के दौरे पर था और साथ ही यूपी के स्कूल का दौरा किया दीपके कोच्ची होकर आया. हमलोग एक साथ 2-3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं. हमारा SIR का मुद्दा भी चल रहा है. हमलोग वैसे लोगों से मिल रहे हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है.

आशुतोष रांका ने बताई कई बातें

आशुतोष रांका ने कहा कि स्कूल ठीक करो कैंपेन को फिर से रिज्यूम किया है. हमलोग एक इंटरनल संगठन बनाने पर फोकस कर रहे हैं. आप जीवन भर एक आंदोलन मोड में नहीं रह सकते. अगर इसमें टिके रहना है तो हम एक संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है. अभी काफी ज्यादा फोकस से काम कर रहे हैं. अजीत अंजुम ने सवाल किया कि अभिजीत दीपके का लास्ट पोस्ट 12 नवंबर का था. इसके अलावा सौरभ दास का भी आखिरी ट्वीट भी 7 नवंबर का था. इस तरह से एक्स पर से CJP और अभिजीत दीपके का नाम भी गायब है.

इस पर आशुतोष रांका ने कहा कि हमलोग की वजह से चुनाव आयोग के काम में बदलाव आया है. इलेक्शन कमीशन ने देश भर में फिर से रीनरोलमेंट कैंप्स शुरू किए उन लोगों के लिए जिन लोगों का नाम SI में गलत तरीके से डिलीट किया गया था. एक महीने में ऐसे बहुत सारे बड़े बदलाव इलेक्शन कमीशन की वर्किंग में आप देख सकते हैं और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि सीजेपी ग्राउंड पर उतरी.