भारतीय वायु सेना के पूर्व वाइस-चीफ ने ब्रिटिश एविएशन मैगजीन की एक विवादित रिपोर्ट को गलत बताया है. इस रिपोर्ट में भारतीय वायु सेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 36 के बजाय 32 बताई गई है, जबकि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान हासिल किए हैं.

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी (रिटायर्ड) ने कारगिल युद्ध और पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 'फ्लाइटग्लोबल' (FlightGlobal) के इन आंकड़ों को पूरी तरह से गलत करार दिया है. 'फ्लाइटग्लोबल' की हालिया 'वर्ल्ड एयर फोर्सेज डायरेक्टरी' रिपोर्ट में भारतीय वायु सेना के पास राफेल विमानों की संख्या कम होने के पीछे न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही कोई सबूत पेश किया गया है.

फ्लाइटग्लोबल के आंकड़े गलत

रिपोर्ट में भारत के राफेल विमानों की एक्टिव संख्या 32 बताई गई है. इसके अलावा ऑर्डर किए गए श्रेणी में 114 ऐसे 4.5-जनरेशन लड़ाकू विमानों का जिक्र है, जिन्हें भारत फ्रांस के साथ एक औपचारिक समझौता करके हासिल करने की योजना बना रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद प्रकाशित अपनी पिछले साल की रिपोर्ट में भी 'फ्लाइटग्लोबल' ने सक्रिय राफेल विमानों की संख्या 35 बताई थी, जो वास्तविक संख्या से 1 कम थी.

क्या बोले नर्मदेश्वर तिवारी

एयर मार्शल तिवारी (रिटायर्ड) ने एविएशन मैगज़ीन के स्रोतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि फ्लाइटग्लोबल को अपने स्रोतों की फिर से जांच करनी चाहिए. इन्हीं स्रोतों ने कुछ खास टेल नंबर बताए थे, जो तब से कई तरह के अभ्यासों में जिनमें अंतरराष्ट्रीय अभ्यास भी शामिल हैं उड़ान भरते रहे हैं.

इस साल जून में भारतीय वायु सेना ने अपने सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 'ब्रिज सपोर्ट' (रखरखाव) हेतु एक टेंडर जारी किया. यह पाकिस्तान के उन बार-बार किए गए दावों को गलत साबित करता है, जिनमें कहा गया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने कई राफेल विमान खो दिए थे. हालांकि भारतीय सैन्य नेतृत्व ने इन दावों को कई बार सिरे से खारिज किया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार यही कहता रहा कि उसने संघर्ष के दौरान कई मल्टी-रोल राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है.

पिछले साल जून में डसॉल्ट एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने IAF के राफेल विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों को गलत बताया. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारियों की ओर से राफेल विमानों के किसी भी तरह के नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें

इटैलियन नेता के 'वोट चोर' के नारे पर रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया, PM मोदी पर लगाए गंभीर आरोप