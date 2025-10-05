पंजाब के बटाला जिले के किला लाल सिंह थाने पर हुए रॉकेट लॉन्चर (RPG) हमले के मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने इस केस में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. ये हमला अप्रैल 2025 में हुआ था और इसके पीछे आतंकी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का हाथ बताया गया था. NIA ने बताया कि चार्जशीट में शामिल सभी 11 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार है. इनके खिलाफ UAPA, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, इस हमले में शामिल अन्य 11 आरोपी अभी फरार है.

जांच में पता चला है कि ये हमला विदेश में बैठे BKI के हैंडलर्स ने प्लान किया था. इनमें हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, मनु आगवां और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवाशेहरियां के नाम सामने आए है. ये तीनों पाकिस्तान और अन्य देशों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे है...हमले की जिम्मेदारी भी इन्हीं हैंडलर्स ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर ली थी.

पुलिस थाने पर रॉकेट दागकर दहशत फैलाने की कोशिश

हमला 6 अप्रैल की रात को हुआ था,जब आतंकियों ने पुलिस थाने पर रॉकेट दागकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी. NIA की जांच में सामने आया कि विदेश में बैठे ऑपरेटिव्स ने पंजाब के कुछ युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए ब्रेनवॉश कर इस हमले में शामिल किया. इन युवाओं को “खालिस्तान” के नाम पर उकसाया गया और पैसे व हथियारों का लालच दिया गया. NIA ने मई में ये केस पंजाब पुलिस से अपने हाथ में लिया था..एजेंसी के मुताबिक, विदेशी ऑपरेटिव्स ने पारिवारिक रिश्तों और कमजोर आर्थिक हालात का फायदा उठाकर युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेला. फिलहाल NIA इस केस की आगे की जांच BNSS की धारा 193(9) के तहत जारी रखे हुए है, ताकि फरार आरोपियों और बाकी साजिशकर्ताओं को पकड़ा जा सके.

किला लाल सिंह थाने पर हुआ RPG अटैक

किला लाल सिंह थाने पर हुआ ये RPG अटैक पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक था.. हमले में हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका मकसद पुलिस और जनता में डर फैलाना था.इस वारदात ने साफ कर दिया कि विदेशी आतंकी नेटवर्क पंजाब में फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे है. NIA ने कहा है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि एजेंसी अब भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को फंडिंग और हथियारों की सप्लाई के जरिए मदद दी थी.

