ED के शिकंजे में अनिल अंबानी! मुंबई में 10-12 ठिकानों पर छापेमारी, RCOM की बढ़ी मुश्किलें

आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 15 टीमों ने अनिल अंबानी की सहयोगी कंपनियों, खासकर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की खबरें आई हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में 10 से 12 जगहों पर कार्रवाई चल रही है.