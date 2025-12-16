नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने पर भड़की ओवैसी की पार्टी, कहा- अगर किसी मुसलमान ने....
AIMIM on naqab Row: वारिस पठान ने कहा कि नकाब मुस्लिम महिला की आन-बान-शान है. नीतीश कुमार ने सबके बीच में उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए किसने अधिकार दिया?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने वाले विवाद पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी की मांग की.
AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, ‘बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है. एक मुस्लिम महिला डॉक्टर, जो नियुक्ति पत्र लेने गई उसके चेहरे से सबके सामने हिजाब खींचने का नीतीश कुमार को किसने अधिकार दिया? नकाब मुस्लिम महिला की आन-बान-शान है. उनके चेहरे को कोई दूसरा न देखे, इसलिए उन्होंने हिजाब लगाया था और नीतीश कुमार ने सबके बीच में उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए किसने अधिकार दिया?’
यह हरकत एक घटिया मानसिकता का उदाहरण- वारिस पठान
वारिस पठान ने कहा, ‘क्या सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपये देकर ऐसी हरकत करेंगे? भाजपा वाले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सम्मान की बात करते हैं. उनकी नजर में क्या यही नारी सम्मान है? हमें पता है कि उन्हें हिजाब से नफरत है, लेकिन उन्होंने इस नफरत का पूरे जनता में मुजायरा किया. सभी ने इसे देखा. उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो मुस्लिम महिला के चेहरे से इस तरह से हिजाब हटाएं. इस दौरान पीछे खड़े लोग हंस रहे थे.’
उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार को इस हरकत के लिए पूरी मुसलमान महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. अगर किसी मुसलमान ने हमारी हिंदू बहन की घूंघट को इस तरह से खींचा होता तो अब तक बवाल मच जाता. ऐसी बातों पर खामोश नहीं रहा जा सकता. यह महिलाओं का सम्मान नहीं, बल्कि अपमान है. अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म है तो जनता के सामने इस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो वे घर पर आराम करें. वे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए. यह हरकत एक घटिया मानसिकता का उदाहरण है.’
सपा सांसद ने मुख्यमंत्री से की इस्तीफा देने की मांग
समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी इसकी निंदा की. उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और काफी सालों से सीएम हैं. चुनाव के पहले भी और अब भी ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. हमने देखा कि चुनाव से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुईं. वहीं, हालिया घटना तो सीधे तौर पर किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करने की है. सबके सामने महिला का हिजाब हटाने के लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए.’
यह भी पढ़ेंः 'माफी मांगने से क्या फायदा', मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कहा सॉरी तो भड़कीं प्रियंका गांधी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL