हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने पर भड़की ओवैसी की पार्टी, कहा- अगर किसी मुसलमान ने....

नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने पर भड़की ओवैसी की पार्टी, कहा- अगर किसी मुसलमान ने....

AIMIM on naqab Row: वारिस पठान ने कहा कि नकाब मुस्लिम महिला की आन-बान-शान है. नीतीश कुमार ने सबके बीच में उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए किसने अधिकार दिया?

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Dec 2025 11:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने वाले विवाद पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी की मांग की.

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, ‘बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है. एक मुस्लिम महिला डॉक्टर, जो नियुक्ति पत्र लेने गई उसके चेहरे से सबके सामने हिजाब खींचने का नीतीश कुमार को किसने अधिकार दिया? नकाब मुस्लिम महिला की आन-बान-शान है. उनके चेहरे को कोई दूसरा न देखे, इसलिए उन्होंने हिजाब लगाया था और नीतीश कुमार ने सबके बीच में उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए किसने अधिकार दिया?’

यह हरकत एक घटिया मानसिकता का उदाहरण- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा, ‘क्या सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपये देकर ऐसी हरकत करेंगे? भाजपा वाले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सम्मान की बात करते हैं. उनकी नजर में क्या यही नारी सम्मान है? हमें पता है कि उन्हें हिजाब से नफरत है, लेकिन उन्होंने इस नफरत का पूरे जनता में मुजायरा किया. सभी ने इसे देखा. उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो मुस्लिम महिला के चेहरे से इस तरह से हिजाब हटाएं. इस दौरान पीछे खड़े लोग हंस रहे थे.’

उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार को इस हरकत के लिए पूरी मुसलमान महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. अगर किसी मुसलमान ने हमारी हिंदू बहन की घूंघट को इस तरह से खींचा होता तो अब तक बवाल मच जाता. ऐसी बातों पर खामोश नहीं रहा जा सकता. यह महिलाओं का सम्मान नहीं, बल्कि अपमान है. अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म है तो जनता के सामने इस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो वे घर पर आराम करें. वे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए. यह हरकत एक घटिया मानसिकता का उदाहरण है.’

सपा सांसद ने मुख्यमंत्री से की इस्तीफा देने की मांग

समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी इसकी निंदा की. उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और काफी सालों से सीएम हैं. चुनाव के पहले भी और अब भी ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. हमने देखा कि चुनाव से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुईं. वहीं, हालिया घटना तो सीधे तौर पर किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करने की है. सबके सामने महिला का हिजाब हटाने के लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए.’

यह भी पढ़ेंः 'माफी मांगने से क्या फायदा', मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कहा सॉरी तो भड़कीं प्रियंका गांधी

Published at : 16 Dec 2025 11:31 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan AIMIM NITISH KUMAR VIRAL VIDEO BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
दिल्ली में दमघोंटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल! |
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (16/12/2025)
VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget