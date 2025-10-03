हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गुरुवार (2 अक्टूबर) को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते. बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था और यह मामला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया.

ओवैसी ने कहा, ''अब तो ये हमारी मस्जिद को भी छीनना चाहते हैं. हद तो य हो गई है कि इस देश में 'आई लव मोदी' तो बोल सकते हैं, लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं बोल सकते. कहां लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप. इनके पोस्टर लगाओ तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टस दिक्कत है. अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह हूं. उसके आगे और कुछ नहीं है. क्या करना चाहते हैं, 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है.''

पुलिस के लाठीचार्ज पर क्या बोले ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ''हम हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं. ये याद रखना चाहिए कि पुलिस सिर्फ उसकी है जो सत्ता में है. सत्ता बदलने के बाद ये कल आपको भी मार सकते हैं.''

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi said, "A case is going on for the Sambhal mosque. Our mosques are being snatched away. In this country, one can say 'I love Modi' but not 'I love Mohammad'. Where are you taking this nation? If someone says 'I love… pic.twitter.com/jXyBW5C3tL — ANI (@ANI) October 3, 2025

बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हो रहा था. इस दौरान पुलिस की झड़प भी हो गई. पोस्टर विवाद दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया है.