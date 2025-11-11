श्रीनिवास बीवी से लेकर संजना जाटव तक... कांग्रेस ने बनाए नए सचिव, इन राज्यों की मिली जिम्मेदारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को पार्टी में बड़े फेरबदल की घोषणा की है. कांग्रेस ने गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार (11 नवंबर) को इन नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा की है.

AICC के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने औपचारिक घोषणा जारी कर कहा, ‘कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के कई पदाधिकारियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव के रूप में नियुक्त किया है.

कांग्रेस पार्टी ने किन नेताओं को दी नई जिम्मेदारी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के जिन पदाधिकारियों को सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें श्रीनिवास बी.वी का नाम शामिल है, जिन्हें गुजरात AICC के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. वहीं, संजना जाटव को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया.

इसके अलावा, टी. एन. प्रतापन को पुडुचेरी और लक्षद्वीप, सचिन सावंत को तेलंगाना, रेहाना रियाज चिश्ती को महाराष्ट्र, हीना कवरे और सूरज ठाकुर को पंजाब, जेट्टी कुसुम कुमार को ओडिशा और निवेदित अल्वा को तमिलनाडु का सचिव नियुक्त किया गया है.

मौजूदा AICC सचिवों का किया वर्क रिलोकेशन

नए सचिवों की नियुक्ति के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ मौजूदा AICC सचिवों के वर्क रिलोकेशन को भी मंजूरी दी है. जिसके तहत उषा नायडू को मध्य प्रदेश, भूपेंद्र मरावी को झारखंड, देवेंद्र यादव को गुजरात, परगट सिंह को जम्मू-कश्मीर और मनोज यादव को उत्तराखंड राज्य में जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गणेश गोदियाल को सौंपी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की कमान

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है. गणेश गोदियाल राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. उनकी नई जिम्मेदारी को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

इसके अलावा, AICC ने प्रीतम सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस के कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और डा. हरक सिंह रावत को प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया है.

